大陸今年找回失蹤被拐兒童1680名 時間跨度最長達54年
大陸公安部6月1日舉行記者會，通報開展「團圓」行動舉措。會上發布，大陸今年找回失蹤被拐兒童1680名，時間跨度最長達54年。
據澎湃新聞報導，大陸公安部刑偵局副局長童碧山通報，今年1月，大陸公安部黨委部署全大陸公安機關開展「團圓」行動，全力偵破拐賣兒童積案、全力緝捕拐賣犯罪嫌疑人、全面查找失蹤被拐的兒童。
他表示，經過不懈努力，截至5月31日，已找回失蹤被拐兒童1680名，其中時間跨度最長的54年；偵破拐賣兒童積案85起，抓獲拐賣犯罪嫌疑人223名，組織認親400餘場。
報導指出，為組織開展好團圓行動，大陸公安部高度重視，多次專題研究部署，四次召開電視電話會議持續推進；掛牌督辦一批重大拐賣兒童積案，組織精幹力量破案攻堅；從大陸全國抽調一批刑事技術、情報研判專家，集中力量和各種資源手段，開展技術比對會戰。
此外，各地公安機關按照部署要求，精心組織、紮實工作，緊緊依托打拐DNA系統，充分發揮專業職能和現代科技優勢，不斷創新工作模式方法，全力推動團圓行動各項措施落地見效。
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