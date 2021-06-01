官方調控不手軟 大陸百城房價還在漲

中指研究院今（1）日發布的大陸5月「百城價格指數」顯示，新建住宅比4月上漲0.3% 比去年同期上漲4.1%。

二手住宅比4月上漲0.5%，比去年同期上漲3.6%。整體來看，後期政策環境將繼續偏緊，更多熱點城市或圍繞加強住房信貸管控力度、加碼熱點片區調控、發布二手住房成交參考價格等方面，不斷祭出房市調控政策，預計未來熱點城市房價將更趨平穩。

數據顯示，大陸全國5月100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6,006元，比4月上漲0.3%，漲幅較4月擴大0.1個百分點。

從漲跌城市個數來看，80個城市比4月上漲，17個城市下跌，3個城市持平。從年增率來看，100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲4.1%，漲幅較4月擴大0.03個百分點。

從市場表現來看，在新建住宅方面，房企依舊保持較大推盤力度，5月重點城市整體推盤量仍居今年高點；廣州、成都、濟南等城市開盤去化分化明顯，熱門區域、高性價比項目去化較好，偏遠區域或部分高價項目去化不佳。

在二手住宅方面，5月百城二手住宅平均價格比4月繼續上漲，部分城市市場熱度有所上升，在調控趨嚴之下，深圳二手房市場有所降溫。

中指研究院稱，展望未來，官方將繼續堅持「房住不炒」定位，各地方政府也將持續關注住房市場變化，加強各類市場調控，確保房地產市場平穩健康發展。