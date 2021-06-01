快訊

疫苗民怨讓蔡英文親上前線 是成功拆彈還是引爆更大怒火？

中國「三孩政策」衝擊波：懷胎救國的生育大躍進？

官方調控不手軟 大陸百城房價還在漲

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
數據顯示，大陸全國5月100個城市新建住宅平均價格，比4月上漲0.3%。中新社資料照片
數據顯示，大陸全國5月100個城市新建住宅平均價格，比4月上漲0.3%。中新社資料照片

中指研究院今（1）日發布的大陸5月「百城價格指數」顯示，新建住宅比4月上漲0.3% 比去年同期上漲4.1%。

二手住宅比4月上漲0.5%，比去年同期上漲3.6%。整體來看，後期政策環境將繼續偏緊，更多熱點城市或圍繞加強住房信貸管控力度、加碼熱點片區調控、發布二手住房成交參考價格等方面，不斷祭出房市調控政策，預計未來熱點城市房價將更趨平穩。

數據顯示，大陸全國5月100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6,006元，比4月上漲0.3%，漲幅較4月擴大0.1個百分點。

從漲跌城市個數來看，80個城市比4月上漲，17個城市下跌，3個城市持平。從年增率來看，100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲4.1%，漲幅較4月擴大0.03個百分點。

從市場表現來看，在新建住宅方面，房企依舊保持較大推盤力度，5月重點城市整體推盤量仍居今年高點；廣州、成都、濟南等城市開盤去化分化明顯，熱門區域、高性價比項目去化較好，偏遠區域或部分高價項目去化不佳。

在二手住宅方面，5月百城二手住宅平均價格比4月繼續上漲，部分城市市場熱度有所上升，在調控趨嚴之下，深圳二手房市場有所降溫。

中指研究院稱，展望未來，官方將繼續堅持「房住不炒」定位，各地方政府也將持續關注住房市場變化，加強各類市場調控，確保房地產市場平穩健康發展。

房地產 人民幣 二手房

延伸閱讀

桌遊《台北大空襲》改編遊戲最新預告影片釋出 回首76年前美軍轟炸的台北城

湖北自貿區 獎勵高端人才

弘芯翻版？600億元泉芯半導體廠成爛尾

龍捲風襲擊武漢、江蘇 12死429傷

相關新聞

陸製造業PMI 連二月下滑

大陸國家統計局昨（31）日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為51，月減0.1個百分點，連二個月下滑，低於預期。雖...

瀋海高速 新福建建設黃金通道

距離瀋海高速公路福建晉江出口2公里處，泉州傳化公路港一派繁忙景象。貨車在園區內進進出出，裝上來自晉江的服裝鞋帽、休閒食品...

達里歐：人民幣將比預期更早崛起 成全球準備貨幣

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）說，人民幣將以超乎大多數人預期的速度，迅速晉升為全球準備貨幣。

官方調控不手軟 大陸百城房價還在漲

中指研究院今（1）日發布的大陸5月「百城價格指數」顯示，新建住宅比4月上漲0.3% 比去年同期上漲4.1%。

大陸「躺平」風潮席捲網路 富商俞敏洪公開反對遭群攻

大陸網路再有熱詞走紅，近日「躺平」話題引發熱議，大陸富商新東方董事長俞敏洪對此發表反對聲音，但卻遭到網友嘲諷。

上海對噠噠英語、華爾街英語等4家補教開罰千萬

針對補教培訓機構亂象，上海市場監管微信公眾號今（1）日公告，分別對噠噠英語、掌門1對1、華爾街英語和精銳教育等四家校外培...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。