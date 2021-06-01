上海對噠噠英語、華爾街英語等4家補教開罰千萬

針對補教培訓機構亂象，上海市場監管微信公眾號今（1）日公告，分別對噠噠英語、掌門1對1、華爾街英語和精銳教育等四家校外培訓機構依法從重處罰，罰款合計人民幣1,000萬元（約新台幣4,300萬元）。

界面新聞報導，上海市市場監管局指出，上海卓贊教育科技有限公司（噠噠英語），噠噠英語在其官方App、微信公眾號和微信小程序的宣傳中含有「每天15分鐘30天告別中國式英語」、「70%的中國家長都在頭疼孩子的英語學習」等內容，誇大培訓效果，虛構家長焦慮情緒，虛構教師資質。上述行為屬於虛假或引人誤解的商業宣傳行為。

第二家上海掌小門教育科技有限公司（掌門1對1），在其官方App的宣傳中含有「已報名1萬7253人」、「最後60天物化生提升50分、語數外提高70分」等內容，誇大課程報名人數，虛構教師任教經歷，虛構押題成功經歷，誇大培訓效果。網站銷售課程時，分別標示「老師為您準備一套免費課，原價1299元，今日限時0元領」等內容。

經核實，上述相關課程均未以標示的原價或劃線價進行過交易，構成利用虛假的或者使人誤解的價格手段誘騙消費者交易的行為，違反大陸價格法。

第三家，上海華爾街英語培訓中心（上海）有限公司（華爾街英語），在其官方微信公眾號銷售課程時標示「原價399，現在購買僅需3」、「原價399，現在購買僅需9.9」、等內容。經核實，構成利用虛假的或者使人誤解的價格手段誘騙消費者交易的行為。

第四家，上海精銳教育培訓有限公司（精銳教育），宣傳中含有「精銳的VIP老師不一樣…全國專業考排名前5%」、「通過北京大學培訓，10年專業1對1教學經驗，畢業班累計輔導約18000小時」等內容，虛構教師資質，虛構教師培訓、任教經歷。