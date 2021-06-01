談廣東疫情 鍾南山：加大核酸檢測力度 盡快斷傳播鏈

廣東省疫情持續。大陸中國工程院院士鍾南山說，要針對重點區域人口多的情況，進一步減少人員流動和聚集。同時加大核酸檢測篩查力度，盡快切斷傳播鏈。

據香港電台報導，廣東省新冠肺炎防控領導小組昨日舉行疫情防控專家座談會，鍾南山在會上表示，應針對重點區域人口多、密度大的情況，採取更加及時、嚴格、精準的防控措施，進一步減少人員流動和聚集；加大核酸檢測篩查力度，盡快切斷傳播鏈。

他又說，要認真研判疫情的新特點及情況，加強對變異病毒株傳播規律的分析研究。

廣東省委書記李希、省長馬興瑞亦有出席會議。李希表示，把疫情應對處置作為當前全省頭等大事，以「快、嚴、實」的硬措施，堅決遏制疫情擴散蔓延。

他又說，要開展大規模核酸檢測，擴大檢測範圍，盡快做好人員篩查工作，並嚴控人員流動聚集，形容毫不鬆動、絕不手軟。