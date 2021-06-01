快訊

3護理師遭確診者砍傷 雙和醫院：他們心理受到嚴重創傷

人民幣兌美元中間價六連升 續創三年新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
從5月24日開始，人民幣兌美元中間價已六連升。中新社資料照片
從5月24日開始，人民幣兌美元中間價已六連升。中新社資料照片

人民幣兌美元中間價今（1）日升值110個基點，報6.3572，續創2018年5月以來新高。

中新經緯報導，從5月24日開始，人民幣兌美元中間價已六連升。截至發稿，在岸人民幣兌美元報6.3640，跌33個基點；離岸人民幣兌美元報6.3631，漲95個基點。

美元指數31日下跌，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌0.21%。

近期人民幣持續升值，中國人民銀行為此祭出大招。人行5月31日發布公告稱，為加強金融機構外匯流動性管理，自6月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。

中信證券首席分析師明明表示，人行提高外匯存款準備金率，有助於吸納市場上多餘的美元流動性，有助於穩定人民幣匯率運行。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，當市場出現大幅震盪並對經濟帶來明顯負面效應時，不應低估貨幣當局維護外匯市場平穩運行的決心和能力。外匯存款準備金率的上調，表明人行已經出手了。

對於近期人民幣匯率走勢，中歐國際工商學院教授盛松成表示，近日受一些不當言論誤導，人民幣兌美元匯率出現一些超調現象。他認為，當前人民幣過快升值有可能已經出現超調，未來看不可持續，也不符合國內外經濟金融形勢。

人民幣 外匯

延伸閱讀

投資環境評比 台灣排名全球第四

減緩人民幣升值壓力 人行上調外匯存準率

配合開挖地下停車場！直路變彎路 終於盼到回復原來路形

專家：人民幣快速升值不會持續

相關新聞

陸製造業PMI 連二月下滑

大陸國家統計局昨（31）日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為51，月減0.1個百分點，連二個月下滑，低於預期。雖...

瀋海高速 新福建建設黃金通道

距離瀋海高速公路福建晉江出口2公里處，泉州傳化公路港一派繁忙景象。貨車在園區內進進出出，裝上來自晉江的服裝鞋帽、休閒食品...

達里歐：人民幣將比預期更早崛起 成全球準備貨幣

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）說，人民幣將以超乎大多數人預期的速度，迅速晉升為全球準備貨幣。

大陸「躺平」風潮席捲網路 富商俞敏洪公開反對遭群攻

大陸網路再有熱詞走紅，近日「躺平」話題引發熱議，大陸富商新東方董事長俞敏洪對此發表反對聲音，但卻遭到網友嘲諷。

上海對噠噠英語、華爾街英語等4家補教開罰千萬

針對補教培訓機構亂象，上海市場監管微信公眾號今（1）日公告，分別對噠噠英語、掌門1對1、華爾街英語和精銳教育等四家校外培...

談廣東疫情 鍾南山：加大核酸檢測力度 盡快斷傳播鏈

廣東省疫情持續。大陸中國工程院院士鍾南山說，要針對重點區域人口多的情況，進一步減少人員流動和聚集。同時加大核酸檢測篩查力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。