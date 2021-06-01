人民幣兌美元中間價六連升 續創三年新高

人民幣兌美元中間價今（1）日升值110個基點，報6.3572，續創2018年5月以來新高。

中新經緯報導，從5月24日開始，人民幣兌美元中間價已六連升。截至發稿，在岸人民幣兌美元報6.3640，跌33個基點；離岸人民幣兌美元報6.3631，漲95個基點。

美元指數31日下跌，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌0.21%。

近期人民幣持續升值，中國人民銀行為此祭出大招。人行5月31日發布公告稱，為加強金融機構外匯流動性管理，自6月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。

中信證券首席分析師明明表示，人行提高外匯存款準備金率，有助於吸納市場上多餘的美元流動性，有助於穩定人民幣匯率運行。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，當市場出現大幅震盪並對經濟帶來明顯負面效應時，不應低估貨幣當局維護外匯市場平穩運行的決心和能力。外匯存款準備金率的上調，表明人行已經出手了。

對於近期人民幣匯率走勢，中歐國際工商學院教授盛松成表示，近日受一些不當言論誤導，人民幣兌美元匯率出現一些超調現象。他認為，當前人民幣過快升值有可能已經出現超調，未來看不可持續，也不符合國內外經濟金融形勢。