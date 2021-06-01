騰訊在日本設100%使用可再生能源的數據中心

日經中文網今（1）日報導，騰訊控股5月在日本設立首家100%採用可再生能源電力的數據中心。這是騰訊在日本的第二家數據中心，將成為最先進的節能設施。部分使用可再生能源的現有數據中心未來也將全部更換成可再生能源。

騰訊旗下的騰訊雲（Tencent Cloud）在東京都內設立數據中心。將從電力企業採購利用太陽發電和水力發電等生産的電力。騰訊2019年開始在日本推出雲服務。在日本處理的數據全部在日本國內管理。

騰訊在日本主要面向遊戲及直播提供雲服務。今後將與三井物産成立合資公司，幫助開拓大陸市場的日本企業開展促銷，並把客戶企業的數據保存在日本國內的數據中心。計劃通過新設數據中心，應對處理數據量的增加。

據日本電力中央研究所介紹，2021年日本國內數據中心的電力需求最低達到184億千瓦時，比2011年增長約四成。2030年最保守預測也達到253億千瓦時。

騰訊在全球27個地區擁有約60家數據中心，正致力於可再生能源的使用和節能。騰訊還將開發根據環境和氣候變化自動調節冷卻系統的AI（人工智慧）和機器學習技術，並在全世界推廣。

該公司在天津的數據中心正考慮重新使用廢熱，如果在冬季把數據中心的廢熱全部回收，據悉可以削減超過5萬噸二氧化碳排放。