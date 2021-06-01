陸推「三孩」政策 生育概念股續飆

大陸昨日宣布將實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，以減緩生育率下降對經濟造成的長期風險。A股生育概念股昨日集體飆漲，今（1）日早盤持續大幅開高，高樂股份、金發拉比、愛嬰室等飆漲停。

經濟通通訊社報導，大陸昨發布「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」消息影響，A股嬰童概念股開盤走強，今日貝因美、美邦服飾、豪悅護理等漲幅均超過5%。

港股嬰童用品股跟著走高，米格國際今早盤漲10%。

分析指出，從生育率情況來看，當下大陸「人口紅利」逐步衰減，同時隨著老齡化人群比率加大，將對社會經濟產生一定的衝擊。長期來看，生育鼓勵屬於國家大方向上重視的政策，後續有望頒布措施減輕生育和撫育成本，提高社會人口生育的積極性相關政策。

平安證券認為，在新生兒抬升的預期下，預計嬰幼兒消費將迎來更多的投資機遇，涵蓋產前備孕、嬰幼兒消費、兒童消費。另外，住房和汽車消費也會迎來更多改善型需求。因此，醫藥生物、食品飲料、紡織服裝、傳媒、教育族群會相應受益。