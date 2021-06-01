快訊

北市疫苗打得比高雄慢？黃珊珊說原因：到底要比什麼

國產疫苗信心不足湧逃命潮？高端今日開盤再度跌停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅：中方和歐洲4國外長達成3共識

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅。照片／大陸外交部官網
大陸國務委員兼外長王毅。照片／大陸外交部官網

大陸外交部官網今（1）日發布，大陸國務委員兼外長王毅於5月31日在貴陽與匈牙利外長西雅爾多舉行會談，近日，波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭、匈牙利外長先後來訪。中方與四國外長進行了深入、坦誠交流，達成廣泛共識。

這是今年中方同歐洲國家外長首次面對面會晤，也是面對新形勢、新挑戰，中歐之間的一次戰略溝通。

中方與四國都認為，在後疫情時代加強對話合作，應當成為大陸和歐洲各國的共同選擇。雙方有高度互補的發展優勢，有長期積累的合作基礎，有同樣迫切的恢復增長需求，理應團結互助，優勢互補，在早日戰勝疫情基礎上，深化發展戰略對接，促進產業鏈供應鏈融通，推動務實合作保持發展勢頭。

中方與四國都認為，當前中歐關係出現的一些困難值得重視，應當冷靜反思。正確的做法應是在尊重基本事實前提下，開展建設性對話，增進相互了解，消除疑慮誤解，不斷擴大共識，聚焦互利合作，推動中歐關係實現健康穩定的發展。

中方與四國都認為，大陸和歐洲作為多極化進程中的兩支重要力量，捍衛多邊主義一直是雙方最重要的共識。過去幾年，面對單邊主義逆流，正是大陸和歐洲共同站了出來，以實際行動維護多邊主義，避免世界走向對抗和分裂。面對後疫情時期更加複雜多樣的全球性挑戰，中歐作為全面戰略伙伴，更應從大局和長遠著眼，加強協調合作，共同維護和踐行真正的多邊主義。

王毅強調，四國都是大陸在歐洲的重要合作夥伴，與大陸的關係也都經歷國際風雲的考驗。當前這一關鍵時刻，共同在貴陽深入溝通，具有重要的現實意義。中方願與歐洲繼續交流對話，共同促進合作目標，更好服務於中歐各自發展。

疫情 王毅 匈牙利

延伸閱讀

王毅：中歐是夥伴而非對手 是機遇而非挑戰

立陶宛「背叛」後…王毅邀4國外長訪華 挽救中歐關係

王毅：合作是中歐大方向 對抗脫鉤不可能長久

以巴衝突 BBC：中國在中東發聲 填補美國空白

相關新聞

陸製造業PMI 連二月下滑

大陸國家統計局昨（31）日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為51，月減0.1個百分點，連二個月下滑，低於預期。雖...

瀋海高速 新福建建設黃金通道

距離瀋海高速公路福建晉江出口2公里處，泉州傳化公路港一派繁忙景象。貨車在園區內進進出出，裝上來自晉江的服裝鞋帽、休閒食品...

達里歐：人民幣將比預期更早崛起 成全球準備貨幣

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）說，人民幣將以超乎大多數人預期的速度，迅速晉升為全球準備貨幣。

王毅：中方和歐洲4國外長達成3共識

大陸外交部官網今（1）日發布，大陸國務委員兼外長王毅於5月31日在貴陽與匈牙利外長西雅爾多舉行會談，近日，波蘭、塞爾維亞...

三孩政策有效？陸：近年政策調整累計多出生二孩上千萬

因應少子和人口高齡化，大陸官方實施一對夫妻可生育三個子女政策及配套措施，但出現質疑成效的聲音，大陸國家衛生健康委有關負責...

廣東再增11例本土確診 另有2例本土無症狀感染

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例23例，其中境外輸入病例12例（上海7例，廣東2例，四川2例，江蘇1例），本土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。