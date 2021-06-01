廣東再增11例本土確診 另有2例本土無症狀感染
據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例23例，其中境外輸入病例12例（上海7例，廣東2例，四川2例，江蘇1例），本土病例11例（均在廣東）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在內蒙古）。
另據廣東衛健委消息，昨日廣東省新增11例本土確診病例（其中1例為無症狀感染者轉確診），廣州報告。新增2例本土無症狀感染者，廣州報告。
廣東新增境外輸入確診病例2例，廣州報告1例，來自柬埔寨；佛山報告1例，來自美國。
大陸境外輸入現有確診病例289例（其中重症病例3例），現有疑似病例2例。累計確診病例6063例，累計治癒出院病例5774例，無死亡病例。
截至5月31日24時，大陸現有確診病例337例（其中重症病例6例），累計治癒出院病例86149例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例91122例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1025453人，尚在醫學觀察的密切接觸者8182人。
此外，大陸新增無症狀感染者15例，其中境外輸入13例，本土2例（均在廣東）；當日轉為確診病例3例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察21例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者391例（境外輸入356例）。
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