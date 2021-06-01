長春深耕實體經濟 構建產業生態圈

長春市東南部一塊7平方公里的土地上，兩個「口」字型建築正拔地而起。這是長春國際影都板塊兩個5000平方米的大型攝影棚。

中新社報導，項目投資方相關負責人張春霖表示，長春國際影都影視產業園項目一期包含20個攝影棚、6個置景車間、10座配套服務樓。建成後，這裡將有兩個世界上最大的單體攝影棚，一個10000平方米，一個7500平方米。

長春是中國東北著名的老工業基地城市，為新中國實體經濟的發展做出過重要貢獻。長春市政府合作交流辦公室介紹，十四五期間，長春將持續深耕實體經濟，以先進製造業、現代農業、現代服務業及戰略性新興產業為重點，構建全產業鏈的產業生態圈。

長春國際影都項目即是其中的重要一環。據瞭解，長春國際影都以構建文化產業生態為核心，以影視拍攝為產業基礎，聯動發展5G科技、動漫、遊戲、旅遊、文化、教育、體育等關聯產業，強化資源集聚效應。

最新數據顯示，今年1-4月份，長春市新簽約項目144個，擬投資總額2954.37億元（人民幣，下同）。有資金到位的內資項目180個，到位資金506.6億元，同比增長30.5%。其中，長春市重點發展的汽車、文化旅遊、信息技術、生物醫藥等產業項目共58個，到位資金187.5億元。

計劃投資額超過300億元的一汽奧迪新能源汽車項目，採奧迪與保時捷共同開發的高端純電動車平台，首款車型將於2024年在長春投產，預計年產值600億元。

由已故袁隆平院士創設的中國國家雜交水稻工程技術研究中心長春創新中心項目，將推動水稻種業發展和黑土地保護，助力農業現代化建設，補強當地農業產業鏈條上的關鍵共性技術創新短板。

長春市政府合作交流辦公室介紹，截至4月末，長春今年新洽談項目達583個，擬投資總額5975億元。長春市政府合作交流辦公室相關負責人說，未來該市將以提升產業基礎高級化、產業鏈現代化水平為發展方向，著力構建多點支撐、多業並舉、多元發展的產業新格局。