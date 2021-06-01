大陸新房找房熱度 環比微跌0.9％

58同城、安居客31日發佈的「5月國民安居指數報告」顯示，5月份，中國新房找房熱度有小幅波動，但總體基本保持平穩，大陸全國找房熱度環比微跌0.9%。

中新社報導，當月，一線城市新房找房熱度環比下跌3.4%，二線城市找房熱度環比下跌1.1%，三四線城市找房熱度下跌0.1%。找房活躍城市排名前六位的分別為重慶、鞍山、南寧、漳州、九江和海口。其中，重慶找房熱度環比上漲13.5%，鞍山上漲5.8%。

從購房者行為數據來看，報告顯示，5月份購房者信心指數為111.4，相比上月變化不大，環比微跌0.8%。從房價來看，5月67城新房在線均價為每平方米16163元（人民幣，下同），環比下跌0.18%，67城中僅28城新房在線均價環比上漲。

從二手房市場來看，5月，中國67個主要城市二手房掛牌均價為每平方米16122元，環比上漲0.06%，67城中有30城二手房掛牌價環比上漲。當月，北京、深圳、上海二手房掛牌均價位列前三，均保持在每平方米5萬元以上。此外，連雲港、重慶、無錫、昆山和合肥二手房掛牌均價環比漲幅較大。

從房源量來看，5月份，全國新增二手房掛牌房源量環比下跌5.4%，一線四城均出現了不同程度的環比下跌。當月，房地產經紀人信心指數為108.5，環比下跌了1.1%。