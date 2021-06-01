滬金融商事案 新型、涉眾、涉外成特點

上海市高級人民法院5月31日召開發佈會，通報2020年度上海法院金融商事案件審判情況：上海金融商事案件總數下降，呈現「新型」、「涉眾」、「涉外」特點。

中新社報導，數據顯示，2020年上海法院受理的金融商事案件數量有所下降，滬全市法院共受理一審金融商事案件179258件，同比下降6.91%；審結一審金融商事案件178871件，同比下降6.53%，同期結案率為99.78%。

上海高院方面表示，案件數量下降的主要原因是銀行卡糾紛數量大幅下降。除銀行卡案件外，其他金融商事案件的收案數同比上升49.94%，其中金融借款合同糾紛、融資租賃合同糾紛增幅均在50%以上。

通過對2020年上海金融商事案件特點進行梳理，上海高院指出，上海金融商事案件呈現新型、涉眾、涉外等特徵。

法院方面表示，隨著金融審判支持和規範金融創新活動的功能進一步提升，具有市場引領作用的新類型金融商事案件不斷湧現。

融資渠道和結構持續變化，引發了新型、疑難、複雜問題。法院方面指出，融資租賃、保理、信託、債券等融資方式占據日益重要的地位，亦引發了大量糾紛。

與此同時，金融科技和普惠金融領域的金融糾紛涉眾性特點日益凸顯。據法院介紹，隨著金融科技不斷發展，金融機構不斷加強普惠金融力度，跨地域經營成為常態，金融活動參與主體日益拓展，由此也導致金融糾紛的涉眾性日益顯現。

再是金融案件涉外因素增加，並對適用國際規則和慣例提出更高要求。法院方面表示，隨著上海國際金融中心地位日益鞏固和金融對外開放力度不斷加大，跨境資金流動和金融服務日益活躍，上海涉外金融糾紛案件亦逐漸增多。

華東政法大學教授、上海市法學會金融法研究會會長吳弘認為，上海是金融機構與金融人才的集聚地、金融交易與金融創新的活躍地，也是新型金融犯罪、新類型金融糾紛的首發地。「因此，上海金融司法任務艱巨」。

上海高院方面表示，針對各類新情況、新問題，上海法院依法平等保護各方金融主體的合法權益，堅持和促進金融服務實體經濟，支持和規範金融創新，防範和化解金融風險，推進和保障金融改革，為上海國際金融中心高質量發展提供有力的司法保障。