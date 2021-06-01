江西米粉 占陸出口米粉比重逾6成

第一屆中國米粉節新聞發布會日前在江西省會南昌舉行，中國飯店協會會長韓明會後接受媒體訪問時表示，江西的米粉產業出口國外，占到了中國米粉食品出口的60%以上。

中新社報導，韓明表示，大陸全國米粉單一品牌最大的連鎖米粉企業無名緣擁有3800多家門店，都選擇與江西米粉供應鏈企業合作；全球供應鏈企業巨頭益海嘉里在江西投資興建了米粉專業生產供應鏈基地，目前其生產的米粉產品覆蓋了全國眾多知名餐飲品牌，還有很多其他省份的米粉生產和餐飲企業，都與江西米粉供應鏈企業定向採購合作。

韓明說，江西米粉在北京、上海、廣州、深圳等中國一線城市發展勢頭良好，萬方圓、周真真、湯小罐等江西米粉餐飲品牌開店勢頭迅猛。江西自古是中國優質大米的原產地之一，江西產的粳米生產加工出來的米粉，得到海內外眾多消費者的喜愛。

長江中下游省份江西自古就是魚米之鄉，是中國傳統米粉生產大省、消費大省。江西省商務廳服務貿易和商貿服務業處處長廖玲敏透露稱，江西米粉銷售門店有近3萬家，每日鮮米粉消費量超1000噸。