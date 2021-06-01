江西米粉 占陸出口米粉比重逾6成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第一屆中國米粉節新聞發布會日前在江西省會南昌舉行，中國飯店協會會長韓明會後接受媒體訪問時表示，江西的米粉產業出口國外，占到了中國米粉食品出口的60%以上。

中新社報導，韓明表示，大陸全國米粉單一品牌最大的連鎖米粉企業無名緣擁有3800多家門店，都選擇與江西米粉供應鏈企業合作；全球供應鏈企業巨頭益海嘉里在江西投資興建了米粉專業生產供應鏈基地，目前其生產的米粉產品覆蓋了全國眾多知名餐飲品牌，還有很多其他省份的米粉生產和餐飲企業，都與江西米粉供應鏈企業定向採購合作。

韓明說，江西米粉在北京上海、廣州、深圳等中國一線城市發展勢頭良好，萬方圓、周真真、湯小罐等江西米粉餐飲品牌開店勢頭迅猛。江西自古是中國優質大米的原產地之一，江西產的粳米生產加工出來的米粉，得到海內外眾多消費者的喜愛。

長江中下游省份江西自古就是魚米之鄉，是中國傳統米粉生產大省、消費大省。江西省商務廳服務貿易和商貿服務業處處長廖玲敏透露稱，江西米粉銷售門店有近3萬家，每日鮮米粉消費量超1000噸。

品牌 北京 上海

延伸閱讀

南方61河流一度超警洪水 緊盯防洪

江西「功勳人物」債務糾紛遭殺亡 凶嫌作案後自殺

江西商品網交會 東盟70外商掘金

中共打下今年第八虎：江西政協副主席肖毅落馬

相關新聞

陸製造業PMI 連二月下滑

大陸國家統計局昨（31）日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為51，月減0.1個百分點，連二個月下滑，低於預期。雖...

瀋海高速 新福建建設黃金通道

距離瀋海高速公路福建晉江出口2公里處，泉州傳化公路港一派繁忙景象。貨車在園區內進進出出，裝上來自晉江的服裝鞋帽、休閒食品...

達里歐：人民幣將比預期更早崛起 成全球準備貨幣

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）說，人民幣將以超乎大多數人預期的速度，迅速晉升為全球準備貨幣。

陸服務業消費 穩步回升

大陸國家統計局昨（31）日公布，5月非製造業商務活動指數為55.2，回升至年內次高，月升0.3個百分點。分析稱，5月製造...

減緩人民幣升值壓力 人行上調外匯存準率

人民幣近期漲聲不斷，周一兌美元即期匯率創逾三年新高，報6.3607。人民幣5月累計升值1.74%，為連兩月升值並創近半年...

滬金融商事案 新型、涉眾、涉外成特點

上海市高級人民法院5月31日召開發佈會，通報2020年度上海法院金融商事案件審判情況：上海金融商事案件總數下降，呈現「新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。