河北中藥材出口 前4月增長2成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

石家莊海關表示，國際市場中藥材需求增加，今年1月—4月河北省中藥材出口7884萬元（人民幣，下同），同比增長19.9%。　　

中新社報導，經石家莊海關所屬保定海關檢疫合格，保定安國市辰風中藥材經營有限公司申報出口的25.9噸中藥材裝運啟程，踏上「德國之旅」。今年1月到4月，公司出口中藥材915噸，同比增長40.73%，國外客戶也由傳統的東南亞拓展到了歐美市場。安國市辰風中藥材公司鍾經理欣喜地說。　　

河北省保定安國市是中國中藥材集散地和流通中心之一，享有「草到安國方成藥，藥經祁州始生香」的美譽，為中國「四大藥都」之一，現有各類藥企600多家，年成交量70萬噸左右，交易額超過130億元。

據石家莊海關介紹，2021年以來，國際市場中藥材需求增加，為幫助河北藥企開拓國際市場，該關與高等院校開展科研合作進行調研，並開展中藥材摻假鑒定、功效成分、浸出物、重金屬和農藥殘留等100餘項檢測，幫助中藥材企業彌補自身檢測鑒定能力不足。　　

石家莊海關深入藥材企業進行檢測技術指導，宣講國外技術性貿易措施要求及通關程序，指導企業解決技術難題，完善原料驗收制度和產品追溯體系，並對貨物風險、企業信用等級實施分類管理，提高通關時效，為中藥材出口鋪好「快速路」。

中藥 海關 人民幣

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