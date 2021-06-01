大陸汽車業營收 前4月增長逾50％

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國汽車工業協會上周發布的最新統計數據顯示，2021年1-4月中國汽車製造業營業收入同比增長超過50%。　　

中國汽車工業協會稱，1-4月，中國汽車製造業完成營業收入同比繼續保持快速增長，達到28802億元（人民幣，下同），同比增長51.7%，增速高於同期規模以上工業企業18.1個百分點，占規模以上工業企業營業收入總額的7.6%。　　

中新社報導，與此同時，2021年1-4月中國汽車製造業實現利潤同比依然保持快速增長。1-4月，中國汽車製造業實現利潤同比繼續呈現快速增長，同時增速比1-3月有所回落。1-4月，中國汽車製造業累計實現利潤1799.6億元，同比增長1.6倍，依然高於同期規模以上工業企業增速，占規模以上工業企業實現利潤總額的6.9%。中國汽車工業協會表示，中國汽車市場經過多年來的蓬勃發展，銷量已連續12年蟬聯全球第一，龐大的市場不斷助推中國汽車消費走向成熟，2021年中國汽車市場總體繼續呈現穩中向好的發展態勢。

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