廣西靈山荔枝 外銷加國東南亞

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

1000公斤的廣西欽州靈山荔枝於5月30日運達南寧，再運往加拿大。據悉，這是廣西靈山荔枝今年的首次出口，為今年靈山荔枝出口奠定良好基礎。　　

中新社報導，5月29日，這批荔枝在廣西靈山千年農業科技有限公司的荔枝種植基地—千年鳳凰果場內採摘下來後，通過了海關工作人員的檢驗，進行了包裝冷藏。  

據靈山縣農業農村局披露，仍有第二批出口的荔枝將於6月3日發往馬來西亞、新加坡和加拿大多倫多。欽州靈山縣被譽為「中國荔枝之鄉」，至今已有2000多年的荔枝栽培歷史，現存最古老的荔枝樹齡在1500年以上。目前，欽州全市荔枝栽培面積約110萬畝，創建荔枝標準果園82個，預計今年欽州市荔枝產量42萬噸，相比去年增產27.78%，成為廣西第一大、中國第二大荔枝生產基地。　　

目前，欽州市擁有「靈山香荔」、「桂味」、「欽州紅荔」、「貴妃紅」、「桂糯」、「玫瑰香蜜」、「草莓荔」等60多個優良品種，每年4月下旬到7月上旬均有荔枝上市。欽州市政府正努力搭建形式多樣的產銷平台，確保荔枝大年豐產順銷，增加農民收入，助力鄉村振興。

加拿大 馬來西亞 農民

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