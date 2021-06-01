瀋海高速 新福建建設黃金通道

距離瀋海高速公路福建晉江出口2公里處，泉州傳化公路港一派繁忙景象。貨車在園區內進進出出，裝上來自晉江的服裝鞋帽、休閒食品，永春的農副產品，南安的水暖衛浴產品，德化的陶瓷，即將運往長三角、珠三角地區。

中新社報導，泉州傳化公路港物流公司副總經理王濤表示，泉州傳化公路港打造大泉州城市物流中心和海西經濟圈綜合物流樞紐，立足製造業大市、「海絲」先行區泉州，依託貫通中國東南沿海的瀋海（瀋陽至海口）高速公路，南北兩翼高速對接起長三角和珠三角，助力製造業企業降本增效。

他說，目前公路港日均車流量達到6000輛次，得益於高速公路網的貫通聯通可以輻射整個海西經濟圈，起到中轉和線下物流綜合園的作用，貨物經高速公路運輸的時間比經普通公路縮短一半，為企業提高了資金周轉率和生產周轉率。

大陸瀋海（瀋陽至海口）高速公路全長3710公里，中國國家高速公路網編號G15，起點在遼寧省瀋陽市，沿線經過遼寧、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、海南8個省市，終於海南省海口市。

在福建境內，瀋海高速連接起了八閩的大小動脈，沿線依次經過寧德、福州、莆田、泉州、廈門、漳州等沿海主要城市，全長649公里。推動福建與長三角、珠三角及中西部地區融合發展，也為新福建建設插上騰飛的翅膀。

泉廈高速公路是瀋海高速福建段最早建設、也是福建省首條高速公路，於1997年12月15日通車。泉廈高速公路連接福建沿海經濟帶和強化海上南北主通道的後方集疏運公路，促進國民經濟發展起了重要作用。

據統計，1998年至2020年全線出入口總車流量從每天2.1萬輛次，增長到24.02萬輛次，增長12倍。高速公路建成後，閩南金三角物暢其流，帶動產業高品質發展；產業發展又促進泉廈間往來更加頻繁，交通、經濟發展互相促進，晉江、南安、廈門等形成鞋服、陶瓷、家具等產業集群。

2003年6月28日，瀋海高速寧德段全線通車試運營，改寫了寧德不通高速的歷史，昔日閉塞、交通落後之地開始駛入經濟發展的快車道。

由此可見瀋海高速號稱「黃金通道」，與周邊的高速公路形成發達的交通網絡，在便利民眾出行的同時支撐起巨大的經濟流動。瀋海高速見證了閩南金三角的崛起，泉廈漳及周邊城鎮也向一體化發展邁進，推動了經濟國際化進程。