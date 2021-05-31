人民幣再創逾3年新高 5月升幅飆半年來最大

人民幣兌美元即期今（31）日縮量收升，再創逾三年新高，中間價亦續升近180點刷新逾三年高點；5月收升1.74%，連續兩個月升值並錄得六個月來最大月度漲幅。

路透報導，交易員稱，美指繼續徘徊在90元關口，市場也在消化監管層密集發聲的影響，短期料延續趨勢。面對人民幣單邊升勢，大陸官方監管層近期繼續密集發聲，寄望市場預期重回理性，目前從走勢看，升勢緩和。

不過，能否重新跟隨美指波動，還有待觀察。接下來需要重點關注美國非農就業，這將決定美國聯準會的縮減步伐和美元走向。

「現在市場上看多人民幣情緒仍很濃厚，今天市場也是以走升為主」一外資行交易員稱，現在看走勢有些緩和，不過趨勢還是沒變化，目前繼續看好人民幣前景。

高盛認為，大陸央行主動尋求人民幣升值的理由不多，近期密集表態表明不希望人民幣升值步伐太快。當然經濟基本面仍將驅動人民幣繼續升值，另外預計未來幾個月將會有更多的外匯流入，而且美元將進一步走弱。12個月內將人民幣的預測維持在6.20元。