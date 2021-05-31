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寧德時代3年內股價漲逾17倍 躍創業板首家「兆」級企業

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
寧德時代董事長曾毓群。新浪網
寧德時代董事長曾毓群。新浪網

大陸車用電池龍頭寧德時代今（31）日股價收漲5.98%，市值登上人民幣1.01兆元（約新台幣4.3兆元），成為創業板首家市值「兆元」的公司。上市不到三年股價漲逾17倍。

富比世實時富豪榜顯示，寧德時代董事長曾毓群，身價水漲船高，以392億美元（約新台幣1兆元），坐穩香港新首富位置，擊敗香港超人李嘉誠的350億美元。

寧德時代今日盤中一度大漲6.3%，最終收人民幣434.1元，漲5.98%。在寧德時代股價創新高的同時，A股鋰電池板塊持續走強。國民技術、科恆股份、延安必康、科陸電子等多檔個股漲停。

公司股價一路飆漲，2018年6月，寧德時代在深交所掛牌上市時，發行價為人民幣25.14元，不到三年，股價已翻逾17倍。去年全年，公司股價累計上漲237.67%，如今漲幅超過300%。

業績方面，今年第1季，公司營收人民幣191.6億元，獲利人民幣19.5億元，分別年增112.2%和163.3%。

寧德時代是一家鋰離子電池研發製造公司，專注於新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售。公司成立於2011年，第二年就與德國BMW集團合作，成為其動力電池核心供應商。

目前，公司在福建寧德、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶以及埃爾福特建有六大生產基地，同時在寧德、溧陽、上海和德國慕尼黑設有研發中心。

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