如何避免新冠病毒經鈔票傳播？大陸去年這麼做

去年2月，大陸新冠疫情爆發後，江蘇省江陰市一名婦人因擔心鈔票上會有病毒，就將人民幣3,000多元現鈔放進微波爐「消毒」。結果不到1分鐘，微波爐就飄出燒焦味。婦人趕忙將鈔票取出，但為時已晚，這些鈔票大部分都已經被烤焦了。

據BBC早前報導，澳洲最大的國家級科研機構「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）研究發現，新冠病毒可在攝氏20度或室溫及黑暗環境下，於手機螢幕等光滑表面及塑膠鈔票和紙鈔上存活長達28天，而流感病毒在同樣環境下只能存活17天。

台灣民眾目前仍普遍慣用現鈔，在當前疫情期間，要如何避免鈔票成為傳播病毒的媒介？

中新社旗下財經新媒體《中新經緯》報導，中信銀行南京分行表示，去年疫情期間，按大陸央行就要求，對疫情防控重點地區回籠的現金，都必須採取紫外線或高溫消毒，並對現金進行7至14天存放後，才能再投放到市場上。

報導稱，當時大陸金融機構對於從醫院、殯儀館、農貿市場等特殊渠道回籠的現鈔，在經過正常的消毒工作後，也都暫時不再對外流通。

此外，去年傳出疫情後，中國人民銀行（大陸央行）副行長范一飛就宣布，疫情期間，會全力保障現金供應，盡可能對外投放原封新現金人民幣；暫停現金跨省調撥，以及部分疫情嚴重地區的省內調撥。

大陸《科技日報》指出，去年疫情發生後，大陸不少民眾就在網上熱議「居家鈔票消毒」話題，提出用酒精、消毒液或以紫外線燈，將鈔票一張張進行消毒。

對此，內蒙古生物技術研究院生物材料創新工作室工程師張志剛表示，鈔票主要成分是棉絨和木漿，雖具有一定防水和抗腐蝕性，但也僅限於局部的滴落和少量沾染。不論是酸性或鹼性，消毒劑對紙幣都會產生腐蝕作用，過度使用將損壞紙幣。

因此，張志剛建議，如果一定要給紙幣消毒，可擦拭少量酒精，但總的來說，仍不建議使用。

至於用紫外線燈消毒，《北京商報》則報導，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰表示，紫外線照射過量恐有致盲和皮膚致癌危險。疫情期間，做好基本清潔和預防性消毒工作更重要，不建議過度消毒。