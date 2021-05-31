大陸債市6月走勢 牽動因素仍在資金面、而非人民幣

人民幣匯率近來漲勢猛烈，不僅牽動海內外投資人神經，也影響中國大陸債市的市場情緒。

人民幣兌美元中間價續五天調升，31日上調176個基點，報6.3682，創逾三年新高。

儘管人民幣資產吸引力增強有望提升外資對大陸債市的興趣，但人民幣升值的持續性仍充滿不確定性，且外資在大陸境內持債占比不高。

此外，業界人士認為，美中利差已自高點逐漸回落，在一定程度上會讓外資入市的熱情消退；近來大陸官方的表態也顯示，人民幣走勢暫時難以撼動國內貨幣政策穩健的基調。

路透分析師認為，整體而言，影響大陸債市6月走勢的主要因素將是資金面，而非人民幣匯率。

中泰證券研究所固收分析師周岳等認為，「外因主導的人民幣匯率升值，對債市而言利多大於利空，但具體影響可能有限」；他們並認為，鑒於流動性缺口規模不大、貨幣政策穩健，預期資金價格波動有限。從目前公布的第2季地方債發行計畫和4、5月實際發行情況來看，地方債供給預計繼續供不應求，當前債市槓桿不高，6月長債走勢仍較為樂觀。

財通基金固收分析師鄭良海認為，境外機構持有中國大陸債券占比尚不足4%，人民幣匯率升值會促使投資增加，但對債市影響不大，關鍵仍是國內流動性。他並指出：「人民幣不具備持續升值基礎，本輪人民幣升值主要受美元走弱的外因影響；從反映人民幣匯率預期的一年期NDF匯率和即期結售匯規模兩個指標看，市場並未形成較強烈的升值預期。」

近來人民幣匯率走強，一度令債市買氣升溫，但買盤力道未明顯增強。分析師人士認為，人民幣匯率升值是受美元指數走弱影響，持續走強基礎並不穩固，未來能否帶來外資持續流入及對債市形成支撐仍是未知數，因此，6月債市仍看資金面臉色。

交易員認為，6月資金面預期較為謹慎，對於短債難有太大空間，而長債走勢，則需觀察經濟基本面動向。