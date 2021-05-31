人行出手 外匯存款準備金率上調2個百分點
人民幣一路升值，中國人民銀行今（31）日出手金融機構外匯流動性管理，宣布自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，外匯存款準備金率將由目前的5%，提高至7%。
消息出爐後，離岸人民幣兌美元短線下挫160點，現報6.3695。據中國貨幣網，在岸人民幣兌美元一度升破6.36，續刷2018年5月以來最高。
近日，人民幣持續大漲，更是連續攻破數個關口，上周五在岸人民幣兌美元升破6.37元關口，創2018年5月15日以來新高，挑戰6.3心理關口。
在人民幣持續大漲之際，近7天內，大陸國務院金融穩定發展委員會、人行、全國外匯市場自律機制第七次工作會議先后就人民幣匯率發聲，分析認為這一現象較為罕見。
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