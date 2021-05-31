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瑞士銀行：人行容忍度提高 人民幣或升至6.2

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
瑞士銀行表示，大陸央行容忍度提高，人民幣或升至6.2。(路透社資料圖片)
瑞士銀行表示，大陸央行容忍度提高，人民幣或升至6.2。(路透社資料圖片)

瑞士銀行特約首席經濟學家汪濤發布報告稱，人民銀行將維持當前的滙率形成機制不變，不會主動引導滙率升值，來對抗大宗商品價格上漲帶來的通脹壓力。儘管如此，預計大陸央行會容忍由市場主導的人民幣滙率的進一步升值。

她表示，如果美元進一步走軟、外資流入增加， 或是出口強勢持續更久，人民幣對美元滙率可能接近6.2。

汪濤表示，中期而言，預計其他經濟體的生產將逐步恢復常態，境內外利差收窄，且對資本外流的管控可能會有所放鬆，因此人民幣對美元滙率可能保持在6.4附近、但雙向波動可能加劇，目前對今年底人民幣對美元滙率6.4的預測面臨的風險偏上行。

汪濤指出，瑞銀大宗商品團隊預計未來幾個月大宗商品價格將有所回落，但可能在9至10月份下一個建設需求旺季之時重拾反彈，之後今年年底到2022年再度回落。國內需求、季節性因素、海外補庫存、海外縮減量化寬鬆的時點、全球供給受阻，都是影響大宗商品價格的重要因素。

她預計中國大陸PPI（生產物價指數）的按月漲勢將會減弱，按年增速在5至6月前後見頂、下半年維持高位。鑑於PPI對下游價格的傳導相對有限，預計CPI（消費者物價指數）按年增速逐步回升、在第四季升至3%以上，全年平均增速仍在2%以內。

人民幣 人民銀行

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