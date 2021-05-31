管濤：人民幣若續單邊升值 將造成企業或機構滙兌損失

大陸中銀證券全球首席經濟學家、大陸外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，分析人民幣滙率走勢，邏輯比結論更重要；近期境內外滙市場追漲殺跌的順周期「羊群效應」有所抬頭；這既不利於外滙市場有序運行，也會加大出口部門財務困難。

據香港信報財經網，管濤指出，滙率作為總量工具，不可能對沖個別大宗商品價格的大漲；而滙率不論漲跌都是有利有弊的。

他稱，人民幣升值固然有助於降低進口成本，部分對沖大宗商品價格上漲的影響，卻會給出口企業造成一定的財務壓力。大陸國內出口企業從出口報關到收滙通常有一定的時差，疫情大流行造成國際物流受阻，進一步延長這個賬期。而出口收滙又絕大部分是美元，人民幣持續單邊升值可能給企業造成滙兌損失。在國內企業滙率風險管理意識和能力不足的情況下，更是如此。

管濤亦指出，股市漲跌和人民幣升貶值之間的關係是不穩定的，簡單把升值當作A股的利多要十分慎重，尤其是目前外需對中國經濟復甦較為重要，而外貿企業又深受升值困擾的情況下；人民幣升值吸引外資增配人民幣資產的判斷值得商榷。

針對人民幣國際化的話題，管濤指出，境內外對於國內加快金融開放和人民幣國際化的呼聲很高。但「十四五」規劃已明確提出，要穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係。人民幣國際化更多取決於市場接受和認可，是一個順其自然、水到渠成的過程。

他並建議，在新發展格局下，順應穩慎推進人民幣國際化的需要，應通過健全開放、有競爭力的外滙市場，以更便捷、更低成本的交易，吸引境外主體更多使用人民幣計價結算、更多持有人民幣金融資產。