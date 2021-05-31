「昆山慧聚杯」台灣夜市 首場台式肉粽比賽6月10日舉行

2021「昆山慧聚杯」台灣夜市美食大賽日前啟幕，首場以台式肉粽為主題的比賽，將於6月10日舉行，接下來還有大腸包小腸、蚵仔煎等不同的台灣夜市美食品種進行競賽，總共將舉辦14場，平均每個月舉辦2場，比賽一直持續到12月30日。

中新社報導，大陸全國台企聯常務副會長、昆山台協會榮譽會長孫德聰表示，台灣美食之所以美味，是因為它融合了大陸各個省的百姓美食，「今天的慧聚夜市也一樣，兩岸美食在這裡融合。大家可以邊吃台灣美食、邊欣賞閩南老建築，眼睛、心靈和嘴巴都得到享受。」

昆山市台協會會長宗緒惠是大賽的評委之一，聞著懷念的蚵仔煎、大腸包小腸等台灣美食的香氣，令他回想起台北的街頭，他指出台商把昆山當成第二故鄉，所以慧聚夜市深受歡迎，因為在這裡，大家可以找到故鄉的感覺。

宗緒惠認為，美食大賽的啟動，給了廣大台胞一個展示自己製作臺式料理的機會，希望廣大台商台胞積極報名參賽，透過美食拉近兩岸同胞間的距離。

4月底，以「士林在台灣、慧聚在昆山」為主題的「寶島又一村」慧聚夜市啟動，吸引了大批台胞前來撫慰鄉愁，當地大陸民眾也在家門口體會一把寶島風情。

昆山開發區黨工委委員、管委會副主任姚偉宏介紹，自慧聚夜市開街迎客以來，已累計接待遊客超10萬人次，開發區還計畫在慧聚夜市期間舉辦300場專場活動，本次啟動的台灣夜市美食大賽正是其中之一。

美食大賽啟動於5月28日在國家級「海峽兩岸交流基地」昆山慧聚廣場舉行， 來自河南的古小姐，專程趕過來夜市「逛吃」，炸雞、蛋黃酥、鹽酥雞等台灣美食大包小包拎滿了兩手，準備帶回家和家人分享。

在她看來，自己家人對台灣美食情有獨鍾，台灣夜市可以讓大陸民眾在家門口感受到地道的台灣文化、品嘗正宗的台灣美食，非常有利於兩岸同胞的民間交流。

現場不少兩岸婚姻家庭的臺胞也帶著大陸的親人一起來品嘗台灣美食，告訴他們「這是我小時候的味道」，台商蔡國楨表示，兩岸同胞有著共同的文化背景、共同的飲食偏好，期望美食節可以抓住「中華胃」、凝聚兩岸情。