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雷軍：小米8分鐘充飽電 創下新紀錄

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
小米創辦人、董事長兼CEO雷軍。照片／百家號
小米創辦人、董事長兼CEO雷軍。照片／百家號

小米創辦人、董事長兼CEO雷軍今（31）日在微博宣布，小米首發200W有線充電，4,000mAh電池44秒充電10%，3分鐘充電50%，8分鐘充滿100%。打破充電新紀錄。

新浪科技報導，此外，小米120W無線充電，7分鐘可充電50%，15分鐘充至100%。新方案打破兩項充電記錄，新的充電方案是基於小米11 Pro魔改版。

不過，官方目前未有提供關於量產方面的確切說法。

小米今日股價早盤一度到港幣29.5元，升1.6%，成交額近港幣23億元。

去年小米首發120W有線閃充，並且在小米10Ultra上使用，深受網友的喜愛，小米10Ultra也因此大賣。以前小米並不是很注重有線充電，而是非常注重無線充電，從小米MIX2S開始，小米的無線充電功率一直是行業第一，雷軍也極力推薦消費者使用無線充電。

此次，小米新公布的200W超級快充，只需要8分鐘就充至100%電量，速度前所未有，未來在飛機場，或者高鐵上，僅僅用8分鐘就充至100%電量，將是一個新體驗。

無線充電 機場

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