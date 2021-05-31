大陸5月製造業PMI降至51 略低於預期

中國大陸製造業活動放緩，5月製造業採購經理指數(PMI)回落，並略低於預期。

大陸國家統計局卅一日公布，5月，中國製造業採購經理指數(PMI)降至51，微低於上月0.1個百分點，略遜於市場預期51.1，但仍繼續位於臨界點以上。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.8和51.1，比上月上升0.1和0.8個百分點，均高於臨界點；小型企業PMI為48.8，比上月下降2.0個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數回升至52.7，比上月升0.5個百分點，高於臨界點，表明製造業生產擴張力度有所增強。

新訂單指數降至51.3，比上月回落0.7個百分點，高於臨界點，表明製造業市場需求增長有所放緩。

原材料庫存指數為47.7，比上月下降0.6個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量有所減少。

從業人員指數為48.9，比上月下降0.7個百分點，低於臨界點，表明製造業企業用工景氣度較上月回落。

供應商配送時間指數為47.6，比上月下降1.1個百分點，低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間進一步延長。