鍾南山：大陸新冠疫苗很安全 逾20國未出現重大事故

大陸目前已接種超過6億劑次的新冠疫苗。大陸中國工程院院士鍾南山表示，中國大陸的疫苗很安全，目前在逾20個國家均未出現重大事故。不過，至於疫苗效力可以維持多久，他就認為仍是未知數，需進一步擴大研究。

據星島網報導，鍾南山昨日在中國科協第10次全國代表大會上表示，新冠病毒是人類的「共同敵人」，西方在應對疫情方面重視的是個人自由，而中國重視的是集體自由，最高的人權是生命。

談到在疫情下重啟經濟，鍾南山指有些國家太早開放，認為應先加強控制疫情，再逐步重啟。

他形容，中國為了防控疫情，對經濟及社會發展按下了「暫停鍵」，並付出很大的代價，將人民的生命及健康放在第一位，體現中國對人權的保障。

另外，鍾南山表示，大陸現時已接種超過6億劑疫苗，但按照每百人計算，接種一針但未完成第二劑疫苗的人只有約4成人，仍算落後。他認為應加快疫苗接種，並爭取到下月底時，有超過4成人接種完兩劑疫苗，今年的疫苗覆蓋率能達8成以上，屆時便會安全很多。