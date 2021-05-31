專家：人民幣快速升值不會持續

人民幣匯率近期有所走強，引起市場普遍關注。中國人民銀行調查統計司前司長盛松成30日受訪時指出，人民幣不具備快速升值的基礎。他表示，當前人民幣過快升值有可能已經出現超調，未來看不可持續，也不符合大陸國內外的經濟金融形勢。

新華社報導，盛松成受訪稱，人民幣匯率有升有貶，雙向浮動已成常態。自去年下半年以來，人民幣對美元即期匯率累計升值8.2%，並於去年末已趨於平穩，人民幣對美元匯率在6.5附近波動。去年下半年人民幣匯率表現強勁，應當說已充分反映這些利好因素；去年末以來，沒有新的利好刺激，人民幣匯率表現總體穩定。但是，近日受一些不當言論誤導，人民幣對美元匯率出現了一些超調現象。

盛松成指出，人民幣升值將減少出口企業利潤，尤其是對中小企業的衝擊更大。實際上，企業一般希望匯率基本穩定，以避免匯率波動的干擾，無法專注生產和經營。

談及各國應對本幣升值有哪些有效工具？盛松成稱，中國大陸有足夠的政策工具可以運用。此外，人民銀行近期多次強調，要長期堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，合理引導市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。