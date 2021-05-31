日曬、蜜處理 普洱改良咖啡味

「這款蜜處理的咖啡豆叫作『蜜露美人』，另一款日曬處理的叫作『杜松子酒』，因為沖煮之後喝起來有杜松子酒的風味。」在雲南省普洱市的炬點咖啡實驗室一角，白馬山咖啡種植場的主人董來成介紹其最新的兩款單品手沖咖啡豆。

新華社報導，日曬和蜜處理是董來成在自家種植場引入的咖啡鮮果初加工新方式。董來成說，這兩項技術的引入，得益於炬點咖啡實驗室聯合創始人馬丁·波拉克的指導與幫助，「如果只做商業水洗豆的話，這兩年的市場價很低，無法保證咖農的收益。馬丁教我們通過日曬和蜜處理來改良咖啡豆的品質和風味，種咖啡的效益也隨之提升了。」

董來成的白馬山咖啡種植場位於普洱市思茅區六順鎮炮掌山村，那裡產出的咖啡豆不僅通過創新的處理方式提升了品質，還借助炬點咖啡實驗室的相關渠道打開了銷路。

位於普洱市郊南島河村的小凹子咖啡莊園同樣與炬點咖啡實驗室有著密切的合作。小凹子由普洱老「咖農」廖秀桂於1997年創立，目前已初步形成300畝管理規範且集遊學、觀光、品鑒於一體的綜合性體驗莊園。

炬點咖啡會借用莊園的場地進行教學，同時購買莊園裡的生豆作為培訓用的原材料，而莊園方面也可派人觀摩學習相關培訓，進而提升自身的加工工藝。

「小凹子建園24以年來從未用過化學除草劑草甘膦，並且始終堅持人工除蟲。正因為平時的精細化管理，我們最普通的商業豆都已經非常接近精品豆的水準。」廖秀桂之子、小凹子莊園的「少莊主」廖洪文自豪地表示。

經過近70年的發展，雲南已經成為中國大陸最大的咖啡種植地、貿易集散地和出口地。目前，許多咖啡莊園都已從傳統的大宗商品豆轉向生產高質量的精品豆。

在普洱揭牌成立的雲南國際咖啡交易中心，通過與精品咖啡協會和咖啡品質學會合作，制定了符合國際慣例且適應雲南實際的咖啡質量檢測標準體系。普洱咖啡產業的國際化發展，也是馬丁在此創辦炬點咖啡實驗室的原因之一。