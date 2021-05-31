股權增值效應 年輕新富崛起
疫情下，新經濟迅猛發展，股權增值效應助推，預計今（2021）年底大陸高淨值人群（可投資資產超過人民幣1,000萬元的個人）達296萬人，群體規模比2020年再增加34萬人，與2018年相比則增加100萬人。
其中，40歲以下占比較2019年提升7%，顯示年輕新富正快速崛起。
據招商銀行聯合貝恩公司發布的《2021中國私人財富報告》顯示，隨著互聯網、新能源等新經濟發展，新經濟創富一代已成為大陸高淨值群體的中堅力量，董監高管、職業經理人、專業人士占高淨值人群升至43%，規模首次超越企業家群體（25%），高淨值人群趨向年輕化。
主要是因為新興行業企業多為知識密集型、科技密集型企業，新興企業多以股權、期權等激勵手段吸引人才，擔任企業中、高級管理層。
報告顯示，20%的人群通過股權實現財富快速增長，遠高於市場總體水平的14%。
調查顯示，大陸高淨值人群的人均持有可投資資產約人民幣3,209萬元，在財富傳承上，初期安排以房產、保險為主，正逐步拓展至家族信託。報告顯示，保險占比由2019年的37%降至30%，房產占比由2019年的24%降至2021年的22%，家族信託占比穩中有升，由2019年的20%升至2021年的21%。
值得一提的是，高淨值人群對於家族辦公室服務的需求日益旺盛。
報告顯示，2021年家族辦公室服務的接受度升至近90%，服務則從「財富打理和安排」演變為「更關注稅務法律、企業經營能力培養」等泛金融專業。
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