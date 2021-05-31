金流票流物流 做好控管

經濟日報 / 記者林宸誼／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，從稅務角度來看，若被認定偷逃稅款或是未開發票，最高可處一倍以下罰款，建議在金流、票流、物流要做到一致，以及日常納稅申報指標要在合理區間。

徐曉婷指出，大陸國家稅務總局貫徹「關於進一步深化稅收徵管改革的意見」，其實是金稅四期及稅務、公安、海關和人民銀行四個部門的協作機制，提升查稅系統功能與稽查能力，並未改變或增加處罰，處罰規定仍回歸到現行法規。

而大陸台商常見觸法的條款，包括偷逃稅款，也就是觸犯「大陸稅收徵收管理法」第64條規定，可對不繳或者少繳，處稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。

而在未開發票部分，則是觸犯「大陸發票管理辦法」第22條、第37條以及第41條規定最高可處逃漏稅款一倍以下罰款，如果涉及犯罪依法追究刑事責任。

上海星瀚律師事務所註冊稅務師崔岩雙認為，「意見」雖然簡化稅務辦理流程，提高企業辦稅效率，但企業也需要自我進一步提高合規管理，尤其對每筆涉及稅務事項的相關材料要完整留存，證據材料資料也要妥善管理，以便在日後審查之時，能夠隨時還原業務原貌。

發票 公安 人民銀行

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