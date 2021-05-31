查稅風暴擴大 台商小心

大陸查稅風暴有擴大跡象，大陸國家稅務總局日前貫徹「意見」，要求各地稅務部門，精準實施稅務監管，會計師們認為，「意見」是針對教育機構、醫療美容、直播平台以及高收入人群股權轉讓等重點行業稽查，這些產業也是台商常經營的，提醒台商要做好查稅的準備。

大陸國務院辦公廳於今年3月24日印發「關於進一步深化稅收徵管改革的意見」，並發出通知，隨後大陸國家稅務總局貫徹「意見」，要求各地稅務部門以稅收風險為導向，精準實施稅務監管。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，大陸國家稅務總局重點稽查行業，包括營利性教育機構、醫療美容、直播平台、仲介機構、高收入人群股權轉讓、農副產品生產加工、廢舊物資收購利用、大宗商品購銷等。

徐曉婷指出，像是經營補習班、醫療美容以及仲介機構等行業台商的客戶，大多是最終消費者，經常以現金、微信或支付寶為收付工具，相關成本費用也難以核算，容易出現隱匿收入、虛增成本費用等常見之偷稅行為。

以某間台資企業為例，支付了鉅額諮詢費人民幣400萬元並入帳，但由於金額不合理，該筆交易從稅務單位系統跳出並顯示「異常」，經查核後發現該筆費用與公司行業不匹配，且台企負責人無法提供資料證明諮詢服務，最後被稅務單位認定是逃漏企業所得稅，罰款加上滯納金共繳人民幣200萬元。

上海星瀚律師事務所註冊稅務師崔岩雙指出，「意見」第六條提到，2025年建設「稅務部門與相關部門常態化、制度化數據共享協調機制」、「健全涉稅涉費信息對外提供機制」，也就是稅收大數據的形成，是建立在多部門的共享協作之上，在全面監管之下，從「以票控稅」向「以數控稅」的監管轉變。

「這是為了配合金稅四期上線，進一步健全完善稅務、公安、海關和人民銀行四個部門的協作機制。」徐曉婷指出，「意見」要求透過與相關部門的協調共用機制，實現數據共享，精準有效聯合打擊虛開騙稅違法行為。