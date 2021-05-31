公募REITs開賣 籌資1,300億

大陸首批九檔公募不動產投資信託（REITs）今（31）日在深圳證券交易所、上海證券交易所開售，預計籌資規模人民幣314億（約新台幣1,350.2億元）。在新基建風潮下，首批公募REITs產品試點的基礎設施包括倉儲物流、收費公路、信息網路、產業園區，不包括住宅和商業地產等。

財聯社報導，產品特色是可以讓投資者用較少的資金參與大型基建項目，人民幣1,000元起售，分紅率最高可達11%，從而分享項目的基礎收益和資產升值。首批包括華安基金、博時基金、富國基金等九檔。

REITs目的是把缺乏流動性的商業地產，變成較強流動性的證券，交由專門投資機構進行投資經營管理，並將投資綜合收益按較高比率分配給投資者。REITs是一種風險和收益介於股債之間的金融產品，三大原因受青睞，具有基礎設施相對穩定的分紅屬性；可在公共市場上流通的較好的流動性；稅收中性的優勢。

首批九檔公募REITs中，不動產類REITs預計2021年現金分紅率在4.1%至4.7%，而特許經營權（高速公路等）REITs相對較高，在6.1%至12.4%。

根據大陸監管指引要求，目前REITs產品項目預計未來三年淨現金流分派率原則上不低於4%，在符合分配條件的情況下公募REITs的分配每年不得少於一次，把基礎設施基金年度可供分配金額的90%以上分配給投資者。

此次REITs發售，銀行理財子公司、私募基金、保險資管等機構參與熱情較高，最終認購價格和數量都超出預期。在詢價中，九家REITs合計獲得人民幣516.87億元資金認購，其中有效認購金額人民幣457.45億元，相當於募資額的6.45倍。

投資者參與公募REITs認購可以通過場外及場內兩種方式認購。場內認購為通過證券公司的證券帳戶認購；場外認購，與認購普通公募基金一樣，通過基金公司直銷平台、銀行、互聯網等第三方基金銷售機構認購。

首批九檔公募REITs的場外認購最低門檻在人民幣100元至1,000元之間，從券商或者銀行通路都可以買。