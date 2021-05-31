陸端午假期出遊商機 看淡

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
端午假期航空運輸供過於求，機票降價。官方預估，長三角鐵路客流將以中短途出行為主。（路透）
端午假期航空運輸供過於求，機票降價。官方預估，長三角鐵路客流將以中短途出行為主。（路透）

清明、五一小長假的報復性旅遊後，大陸今年端午假期出遊遇冷，機票供大於求，平均降價人民幣200元（約新台幣860元）。此外，大陸鐵路部門預計，長三角鐵路客流走勢將呈「M」型雙高峰，以旅遊、探親的中短途出行為主。

大陸端午節假期為6月12日至14日，共三天。央視財經報報導，除了火車，還有很多人選擇飛機出行。今年端午假期民航市場仍處於返鄉探親、家庭出遊、小團自由行等多種出行需求疊加的狀態。

值得注意的是，不同於五一假期的全價票，端午節期間，大部分航線，甚至部分熱門航線，目前還有大量折扣機票。多家大型航空公司表示，近期，大陸機票總體處於供大於求的情況。五一假期過後，客流量和機票價格都出現一定程度回落，而6月高考（大學入學考）和中考的臨近，也降低一部分學生旅客的出行需求。

專家表示，比起4月中旬，現在旅客量大概每日下降10萬人次左右，平均票價回落得更加明顯，每張機票平均大概下降人民幣200多元。

另一方面，為配合各地落實常態化疫情防控舉措，大陸全國鐵路車票預售期進行調整，網路、電話購票時間由過去最長的30天，縮短為15天，車站窗口、代售點和自動售票機售票時間由過去的28天，縮短為15天。

不過，鐵路方面，端午小長假運輸期限為6月11日至15日，共計五天。大陸鐵路上海局集團有限公司預計，長三角鐵路將迎來大量客流。預計節假日運輸期間發送旅客量超過1,280萬人次，日均客發量250萬人次以上。

根據往年經驗，預計假期第一天為出遊高峰期，6月12日9時至12時是出行高峰時段；受集中返程的影響，假期最後一天，6月14日15時至21時為返程高峰時段。

此外，大陸疫情雖然已經得到控制，但還要防境外輸入，境內反彈。長春市傳染病醫院重症醫學科主任黃穎新指出，不建議高危人群出行，包括慢性疾病者、高齡者出遊。端午節假期活動應該以室外旅遊為主，保持距離，佩戴口罩。最好是搭乘自駕車出遊，減少觸碰餐廳內的公共設施。

機票 端午節

延伸閱讀

劉鶴：科技創新對大陸是「生存」問題

大陸昨新增11例境外移入確診 13例本土無症狀感染

大陸天舟二號貨運太空船發射成功

怕再觸逆鱗！南韓在美韓聲明提台灣 顯然跟大陸打過招呼

相關新聞

陸端午假期出遊商機 看淡

清明、五一小長假的報復性旅遊後，大陸今年端午假期出遊遇冷，機票供大於求，平均降價人民幣200元（約新台幣860元）。此外...

粵台農林34條 挺台商振興鄉村

廣東省「關於支持台灣同胞台資企業在粵農業林業領域發展的若干措施」（簡稱「粵台農林34條」），於5月28日正式發布實施。

日曬、蜜處理 普洱改良咖啡味

「這款蜜處理的咖啡豆叫作『蜜露美人』，另一款日曬處理的叫作『杜松子酒』，因為沖煮之後喝起來有杜松子酒的風味。」在雲南省普...

專家：人民幣快速升值不會持續

人民幣匯率近期有所走強，引起市場普遍關注。中國人民銀行調查統計司前司長盛松成30日受訪時指出，人民幣不具備快速升值的基礎...

中華老字號博覽會

2021中華老字號博覽會近日在上海舉行。

台企蓋「智慧倉庫」 長三角開工

大陸長三角地區向為台商聚集地，數萬家台資企業在此投資，特別是「長江三角洲區域一體化發展規劃綱要」發布後，吸引台商加速進駐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。