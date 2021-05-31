南京防炒房 徹查不法房仲

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

南京市住房保障和房產局5月29日發布消息，為規範南京市房地產經紀機構經營行為，保持房地產市場平穩健康發展，下令就房地產經紀機構是否存在為小產權房等禁止交易的房屋提供經紀服務等不規範經營行為，開展專項檢查。

據澎湃新聞報導，5月中旬起，南京市房產局會同市規劃資源局等部門聯合開展房地產經紀機構檢查，嚴禁經紀機構違規代理小產權房交易等行為。目前共計檢查178家，檢查組對雨花台區、棲霞區、溧水區、高淳區18家房地產經紀機構開展隨機檢查，暫未發現經紀機構為小產權房等禁止交易的房屋提供經紀服務的情況。

南京市住房保障和房產局提醒南京市房地產經紀機構，不得為小產權房等禁止交易的房屋提供經紀服務。一經發現，將嚴肅查處。

此外，5月28日，南京市互聯網資訊辦公室、市公安局等六部門聯合啟動房地產類網站平台和自媒體專項整治行動。

此次專項整治行動針對南京市部分房地產類網站平台和自媒體存在的違法違規行為，重點整治七個方面：一是違規從事互聯網新聞資訊服務行為；二是歪曲報導涉房地產政策行為；三是敲詐勒索、「黑公關」行為；四是惡意炒作獲取不當利益行為；五是虛假宣傳行為；六是違規發布擾亂社會秩序資訊行為；七是縱容評論區失管漏管行為。

近日來，南京市加強對房地產市場的管控。其中，南京市對「無房家庭」的購房門檻進行調整。5月28日，南京市住房保障和房產局發布「關於進一步優化無房家庭購房工作通知」，「無房家庭」須南京本市戶籍、全市範圍內無自有住房之外，還需滿足2年內無自有住房登記資訊、交易記錄以及在南京連續繳納12個月社保等條件。

房地產 公安

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