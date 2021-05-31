長三角組聯盟 拚科創無人區

安徽合肥新橋國際機場一側，一座占地16950畝的新橋智能電動汽車產業園區正在緊鑼密鼓建設中。按照規劃，未來這裡每年將生產智能電動汽車100萬輛、電池100GWh，預計年總產值達5000億元（人民幣，下同）。

新華社報導，這個剛開建的產業園區是蔚來汽車與合肥市政府共同建設的整車工廠和零配件基地，前期投資500億元，旨在打造中國大陸「智能網聯汽車之都」，吸引更多產業鏈企業聚集。與長三角豐富的科創資源深度「融合」，培育壯大智能電動汽車等一系列的未來產業。

「未來，任何產業的競爭都更強調創新驅動。」科大訊飛董事長劉慶峰在日前舉行的長三角人工智能產業鏈聯盟揭牌儀式上說，聯盟將以企業為主體，產學研合作，加速人工智能從場景試點到規模化推廣應用的進程。「產業鏈聯盟面向的是整個長三角區域，同時也是面向未來的。」劉慶峰說。

今年一季度，長三角區域生產總值突破6兆元，占中國大陸經濟總量的比重達24.55%，較去年同期提高0.44個百分點，區域經濟的穩定性和強勁恢復趨勢很顯著。

高等院校是重要的科技創新「原點」，也是高校雲集的長三角最顯著的科創優勢之一。量子通信、穩態強磁場、聚變能、類腦智能等，在長三角，一批前沿科技在「無人區」裡不斷地獲得突破。

長期從事科技創新工作的安徽創新館館長陳林表示，未來，長三角還需要深化科創成果轉化體系的建設，推動科技成果、企業需求、專家團隊、技術經紀人等資源「零障礙」互通共享，從而持續釋放區域科技的創新能力。