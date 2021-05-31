台企蓋「智慧倉庫」 長三角開工

大陸長三角地區向為台商聚集地，數萬家台資企業在此投資，特別是「長江三角洲區域一體化發展規劃綱要」發布後，吸引台商加速進駐。

新華社報導，作為「登陸」近20年的資深台商，競衡集團董事長張簡珍近日迎來一樁喜事—集團旗下鯤寶物流啟東智能物流倉儲項目正式開工。位於江蘇啟東的這個新項目占地超6萬平方公尺，總建築面積約4萬平方公尺，項目總投資達6.5億元人民幣，這裡將成為一座標準化、現代化、數位化的「智慧倉庫」。

競衡集團2002年創立於上海，業務版圖橫跨多領域，以長三角地區為布局重點的「鯤寶物流管理」項目，是集團現代智能倉儲和智慧物流供應鏈管理板塊的核心。

「長三角擁有獨特的區位優勢和優越的營商環境，對台資企業有著巨大的吸引力。」張簡珍透露，「鯤寶物流管理」計畫布局30餘個智能物流倉儲項目。包括啟東在內，目前多個項目已開工，預計五年內可完成300萬平方公尺倉儲建築面積。

4月12日，蘇州美高雙語學校正式奠基。這是台企美高教育集團繼上海之後在長三角地區布局的第三所學校，採用15年一貫制雙語教育，可容納約2000名學生，計畫於2022年開學。

此前，萬洲膠粘、王佳膠帶、寶燕彩藝等台企已相繼落戶江蘇南通。大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長、上海市冠龍閥門機械有限公司董事長李政宏則因積極支持當地經濟發展，被南通授予「榮譽市民」稱號。

「許多早期進入上海的台企當下正面臨轉型關鍵期，迫切需要尋找更寬闊的發展空間。長三角一體化為他們提供了千載難逢的機會。」同時擔任上海市台灣同胞投資企業協會會長的張簡珍表示。

在李政宏看來，長三角一體化上升為大陸國家戰略，對台商意義尤為重大。「行政藩籬的打破令區域資源、基礎設施、生產要素得以融合，城市間優勢互補，不僅可減少投資浪費，對產業鏈的形成也很有幫助。」李政宏說。