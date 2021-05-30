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不只高端 指揮中心：兩家國產疫苗5月28日均完成簽約

憂經濟復甦慢 港企以獎金假期鼓勵員工接種疫苗

中央社 / 台北30日電

香港COVID-19疫苗接種率還不到20%，由於低接種率會影響經濟復甦，不少在港企業都祭出獎勵或引導措施，像是給更多的假期或獎金等，想辦法提高民眾接種意願。

香港財政司長陳茂波4月下旬曾在網誌上撰文警告，若香港在接種疫苗方面落後，待海外市場恢復人員往來時，香港將受限，經濟復甦也會被拖慢。

英國金融時報報導，國泰航空已表明，員工如果想保住工作就必須接種疫苗。該公司4月份的乘客數量已較2019年同期大幅萎縮了99%。

香港上市博彩公司新濠博亞娛樂向香港和澳門的員工表示，一旦全公司疫苗接種率達到目標，就會有6名員工有機會各贏得100萬澳門元（約新台幣346萬元）的獎金。

全球資產管理公司貝萊德（BlackRock）給完成第二劑接種的員工提供額外3天假期。

太盟投資集團為完成接種的員工提供1000港元（約新台幣3560元）的獎勵。太盟目前在香港的221名員工中有65%已經打過或預約了疫苗。

甚至還有香港律師表示，曾接到僱主詢問，強迫員工接種疫苗是否合法，希望能在不違法的情況下推動員工接種疫苗。

根據港府公告，自2月起，香港市民迄今已接種約225萬劑疫苗，接種率不到2成。其中，約130萬2500人已接種第1劑疫苗，約94萬7700人已接種第2劑疫苗。

疫苗 香港

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