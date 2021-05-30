郁慕明搭機赴上海打疫苗：不想在台灣拖下去
新黨前主席郁慕明近日在機場發布一段影片，稱台灣疫情越來越嚴峻，新冠疫苗越來越缺乏，他準備登機前往上海接種疫苗。大陸網友紛紛留言表示歡迎，質問民進黨當局把台灣民眾逼到何種程度。
海外網報導，郁慕明戴著雙層口罩對著鏡頭說，他人在台灣，想打疫苗，正準備上飛機，去上海打疫苗。因為台灣疫情越來越嚴峻，疫苗越來越缺乏，大陸善意給台灣同胞免費打疫苗。他認為，在台灣繼續拖下去並不合適，所以特別乘坐飛機去大陸打疫苗。祝福大家平安、喜樂、健康。
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會上表示，台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，廣大台胞面臨的防疫壓力不斷加大。對此，大陸感同身受，希望台灣同胞能夠盡快戰勝疫情、渡過難關。中方將加強管控，嚴格落實「外防輸入」，做好疫情防控，符合兩岸同胞的共同利益。
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