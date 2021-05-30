快訊

直播／確診破7千！ 今天新增355例本土個案、11例死亡

短時強降雨來襲！彰投豪雨 14縣市大雨

郁慕明搭機赴上海打疫苗：不想在台灣拖下去

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
新黨前主席郁慕明。澎湃新聞網
新黨前主席郁慕明。澎湃新聞網

新黨前主席郁慕明近日在機場發布一段影片，稱台灣疫情越來越嚴峻，新冠疫苗越來越缺乏，他準備登機前往上海接種疫苗。大陸網友紛紛留言表示歡迎，質問民進黨當局把台灣民眾逼到何種程度。

海外網報導，郁慕明戴著雙層口罩對著鏡頭說，他人在台灣，想打疫苗，正準備上飛機，去上海打疫苗。因為台灣疫情越來越嚴峻，疫苗越來越缺乏，大陸善意給台灣同胞免費打疫苗。他認為，在台灣繼續拖下去並不合適，所以特別乘坐飛機去大陸打疫苗。祝福大家平安、喜樂、健康。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會上表示，台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，廣大台胞面臨的防疫壓力不斷加大。對此，大陸感同身受，希望台灣同胞能夠盡快戰勝疫情、渡過難關。中方將加強管控，嚴格落實「外防輸入」，做好疫情防控，符合兩岸同胞的共同利益。

新冠疫苗 疫情 上海

延伸閱讀

打疫苗六都墊底？ 中市府：留觀半小時追求品質不追速

中央髮夾彎不讓民間買疫苗 侯友宜：全國應合作買疫苗

北市警察打疫苗保命 警政署秘書及北市督察也到場施打

影／疫苗僧多粥少！南投基層警砲轟長官搶打疫苗

相關新聞

郁慕明搭機赴上海打疫苗：不想在台灣拖下去

新黨前主席郁慕明近日在機場發布一段影片，稱台灣疫情越來越嚴峻，新冠疫苗越來越缺乏，他準備登機前往上海接種疫苗。大陸網友紛...

陸5月製造業指數 估微降

大陸國家統計局將在明（31）日發布5月製造業採購經理人指數（PMI），市場預估擴張繼續放緩，微降0.2%至50.9，但仍...

618購物促銷季 對岸電商拚場

大陸一年中首個大規模購物促銷季「618」即將開戰，電商平台火力全開，天貓將首次推出「天貓榜單」提供給消費者下單時參考；京...

陸促喜馬拉雅放棄在美IPO 改赴港上市

路透引述知情消息人士稱，大陸官方正在敦促大陸最大的線上音訊平台喜馬拉雅放棄赴美國上市計畫，改去香港上市。這顯示大陸當局正...

泰國首富旗下 正大擬A股上市

泰國首富謝氏家族即將登陸A股市場，正大集團（在泰國也稱卜蜂集團）旗下正大股份計畫在上海證交所主板掛牌上市，募資人民幣15...

陸原油、棕櫚油期權 下月掛牌

大陸首批以人民幣計價、並向境外投資人全面開放的期權即將問世，原油、棕櫚油期權於6月掛牌交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。