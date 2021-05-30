大陸昨新增11例境外移入確診、13例本土無症狀感染

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例11例，均為境外輸入病例（上海5例，福建2例，內蒙古1例，廣東1例，四川1例，陝西1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日大陸新增治癒出院病例10例，解除醫學觀察的密切接觸者609人，重症病例與前一日持平。

大陸境外輸入現有確診病例295例（其中重症病例3例），現有疑似病例2例。累計確診病例6044例，累計治癒出院病例5749例，無死亡病例。

截至5月29日24時，大陸現有確診病例319例（其中重症病例4例），累計治癒出院病例86117例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例91072例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1024113人，尚在醫學觀察的密切接觸者7841人。

此外，大陸新增無症狀感染者22例，其中境外輸入9例，本土13例（均在廣東）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察13例（境外輸入10例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者412例（境外輸入363例）。