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周小川：應維護多邊貿易體系、保證供應鏈穩定和暢通

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
國際金融論壇大會主席、中國人民銀行前行長周小川29日表示，應維護多邊貿易體系，保證供應鏈穩定和貿易暢通。圖／取自新浪網
國際金融論壇大會主席、中國人民銀行前行長周小川29日表示，應維護多邊貿易體系，保證供應鏈穩定和貿易暢通。圖／取自新浪網

如何推動疫後經濟復甦？國際金融論壇（IFF）大會主席、中國人民銀行前行長周小川29日表示，應維護多邊貿易體系，保證供應鏈穩定和貿易暢通。貿易是全球經濟增長的主要動力，要推動貿易和投資自由化、便利化，維護全球產業鏈、供應鏈安全暢通運轉，應堅定維護以規則為基礎，透明、非歧視、開放、包容的多邊貿易體制。

新浪財經報導，周小川於29日舉行的國際金融論壇2021春季會議上表示，支持世界貿易組織改革，提升新興市場國家和發展中國家的發言權和影響力。

他強調，中國積極參與世貿組織改革，毫不動搖地支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，與此同時，多變自由貿易協定如去年亞太15國簽署的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），有助於促進全球貿易投資自由化、便利化，推動全球貿易復甦，即貿易規則的重塑，希望看到RCEP簽約國加快國內審核的程序。

他補充，中日韓三國自貿協定談判向前推進，同時加強RCEP全面與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的協同，推動建成市場開放水準更高、覆蓋面更廣的亞太自由貿易協定。

另一方面，周小川強調，中國將繼續當好世界工廠和世界市場，在擴大內需的同時繼續擴大開放，著力推動規則、規制、管理、標準等制度的開放，持續營造市場化、法治化、國際化的營商環境，更加積極參與雙邊、多邊區域合作，高質量推進共建「一帶一路」。

周小川說，中國持續發展和開放將為世界經濟復甦注入強大的動力，同時作為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國將與國際社會一道推動形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制。

自由貿易 中國人民銀行

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