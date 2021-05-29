香港宣布：許智峯今起喪失中西區議員資格

香港民政事務總署29日宣布，香港立法會前議員許智峯喪失擔任中西區民選議員的職務資格，其議席由29日起懸空，香港民政事務總署將就有關議席出缺在憲報刊登公告。

許智峯於去年11月30日前往丹麥；去年12月3日，晚間8點左右，許智峯在其個人社交媒體上宣布逃亡海外，並退出香港民主黨。

大陸央視新聞報導，香港民政事務總署表示，許智峯自1月28日起連續缺席中西區區議會的所有會議，也沒有在其喪失資格限期完結前取得中西區區議會的有關同意，根據「區議會條例」，任何民選議員如連續4個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在該限期完結前取得該區議會的同意，該議員即喪失在其餘下任期中擔任議員的資格。

香港民政事務局在1月已表明會暫停向許智峯發放區議員酬金、津貼和開支償還款額，許智峯之後也宣布其中西區區議會中環選區議員辦事處正式終止運作。