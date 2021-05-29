快訊

直播／企業、宗教團體踴躍購買疫苗 指揮中心記者會說明

不自覺症狀＋未及時就醫 在家猝死患者恐陸續增加

吐槽鴻蒙的OPPO公關被離職 還要道歉

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
OPPO公關黃宏濤（網名：芝士芒胖）在個人微博發表「沒有必要用」，「鴻蒙本質上是基於AOSP開發的……base的AOSP版本太低，適配與維護的成本高」，被解讀是爆出鴻蒙系統是安卓換皮。引發網暴後，已經離職。圖源：虎嗅網
OPPO公關黃宏濤（網名：芝士芒胖）在個人微博發表「沒有必要用」，「鴻蒙本質上是基於AOSP開發的……base的AOSP版本太低，適配與維護的成本高」，被解讀是爆出鴻蒙系統是安卓換皮。引發網暴後，已經離職。圖源：虎嗅網

OPPO公關黃宏濤（網名：芝士芒胖）24日在個人微博發表「OPPO不會用華為的鴻蒙系統，也沒有必要用。」強調自己的手機自己有選擇權，企業本身有專業考量。不料，引發大陸網友愛國意識，發動網暴。黃宏濤28日晚間證實離職，也發布道歉聲明，表示衝動言論沒將個人與公司身份分清。

因為華為鴻蒙系統開放公測，華為公開表示「歡迎第三方廠商使用鴻蒙」，而oppo公關黃宏濤直言「沒有必要用」，被解讀是爆出猛料「鴻蒙本質上是基於AOSP開發的……base的AOSP版本太低，適配與維護的成本高」，坐實鴻蒙系統是安卓換皮。

黃宏濤言論因此被大陸網民認為是在罵華為、抵制鴻蒙，更引發和華為公關互槓，掀起網暴。

風波近一周，黃宏濤昨晚在個人微博表示，已經離職，並稱聲明言論僅代表自己，不涉及就職公司。道歉聲明中表示，「否定鴻蒙的價值，不僅傷害了華為、也傷害了自己的公司OPPO，衝動言論沒將個人與公司身份分清。」

OPPO公關黃宏濤（網名：芝士芒胖）在個人微博發表「沒有必要用」，引發網暴，並與華為公關互槓後，已經離職。圖源：虎嗅網
OPPO公關黃宏濤（網名：芝士芒胖）在個人微博發表「沒有必要用」，引發網暴，並與華為公關互槓後，已經離職。圖源：虎嗅網

延伸閱讀

OPPO揭曉Reno 6系列手機細節 S870、天璣900、天璣1200三版本處理器

5/28開放預購！Find X3 Pro將於6/5開放台灣市場銷售

6/2揭曉！華為將發表對應手機使用的鴻蒙作業系統

造車是謠言 華為重申戰略不變

相關新聞

吐槽鴻蒙的OPPO公關被離職 還要道歉

OPPO公關黃宏濤（網名：芝士芒胖）24日在個人微博發表「OPPO不會用華為的鴻蒙系統，也沒有必要用。」強調自己的手機自...

泰國首富拚A股上市 正大股份申請滬市掛牌

泰國首富家族即將登陸A股，正大集團（泰國稱卜蜂集團）旗下正大股份向上交所申請在滬市主板掛牌上市。

李克強：嚴管大宗商品囤積居奇

大陸國務院總理李克強昨（26）日第三度在國常會「點名」大宗商品漲價，要打擊囤積居奇、哄抬價格，要深入推進反壟斷、反不正當...

加速南海探油 陸十萬噸級深水半潛式產儲油平台將投產

大陸在南海海域的大氣田將投產，中新社旗下新媒體國是直通車報導，位於海南島東南，陵水海域的深海一號大氣田（陵水17-2），...

陸監管施壓 要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

5月1日向美國證交會（SEC）提交上市申請的大陸音頻平台喜馬拉雅，路透報導，大陸國家互聯網信息辦公室在內的監管機構已敦促...

人民幣匯價進入6.3時代

人民幣兌美元中間價昨（28）日升破6.4元關口，創近三年新高，包括中間價、在岸市場、離岸市場，人民幣兌美元匯率已全面進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。