吐槽鴻蒙的OPPO公關被離職 還要道歉
OPPO公關黃宏濤（網名：芝士芒胖）24日在個人微博發表「OPPO不會用華為的鴻蒙系統，也沒有必要用。」強調自己的手機自己有選擇權，企業本身有專業考量。不料，引發大陸網友愛國意識，發動網暴。黃宏濤28日晚間證實離職，也發布道歉聲明，表示衝動言論沒將個人與公司身份分清。
因為華為鴻蒙系統開放公測，華為公開表示「歡迎第三方廠商使用鴻蒙」，而oppo公關黃宏濤直言「沒有必要用」，被解讀是爆出猛料「鴻蒙本質上是基於AOSP開發的……base的AOSP版本太低，適配與維護的成本高」，坐實鴻蒙系統是安卓換皮。
黃宏濤言論因此被大陸網民認為是在罵華為、抵制鴻蒙，更引發和華為公關互槓，掀起網暴。
風波近一周，黃宏濤昨晚在個人微博表示，已經離職，並稱聲明言論僅代表自己，不涉及就職公司。道歉聲明中表示，「否定鴻蒙的價值，不僅傷害了華為、也傷害了自己的公司OPPO，衝動言論沒將個人與公司身份分清。」
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