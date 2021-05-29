快訊

本土病例連14天破百4級警戒近了？雙北封城兵推措施看這邊

企業、宗教團體踴躍購買疫苗 指揮中心下午2時記者會

加速南海探油 陸十萬噸級深水半潛式產儲油平台將投產

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
位於海南島東南，陵水海域的深海一號大氣田是中國海洋石油集團興建的全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台。圖源：海南日報
位於海南島東南，陵水海域的深海一號大氣田是中國海洋石油集團興建的全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台。圖源：海南日報

大陸在南海海域的大氣田將投產，中新社旗下新媒體國是直通車報導，位於海南島東南，陵水海域的深海一號大氣田（陵水17-2），6月投產後，高峰年產氣量超過30億立方公尺，可滿足大灣區四分之一的民生用氣需求。

值得一提的是，深海一號大氣田是中國海洋石油集團興建的全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台。

深海一號整套生產裝備是在今年1月中旬從山東煙台啟程，航行1600多海里，抵達海南島東南陵水海域，進行深海大氣田海上繫泊、安裝和生產調試，計畫6月正式投產。

位於海南島東南，陵水海域的深海一號大氣田是中國海洋石油集團興建的全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台。圖源：海南日報
位於海南島東南，陵水海域的深海一號大氣田是中國海洋石油集團興建的全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台。圖源：海南日報

延伸閱讀

防堵疫情 德安航空停飛澎湖七美、望安

防過度刺激中國？ 英航母穿南海、不穿台海

女王號將經南海 英媒：英脫歐後嘗試「戰艦外交」抗中

美艦航經台海南海重申航行自由 否認被中方驅離

相關新聞

泰國首富拚A股上市 正大股份申請滬市掛牌

泰國首富家族即將登陸A股，正大集團（泰國稱卜蜂集團）旗下正大股份向上交所申請在滬市主板掛牌上市。

陸監管施壓 要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

5月1日向美國證交會（SEC）提交上市申請的大陸音頻平台喜馬拉雅，路透報導，大陸國家互聯網信息辦公室在內的監管機構已敦促...

李克強：嚴管大宗商品囤積居奇

大陸國務院總理李克強昨（26）日第三度在國常會「點名」大宗商品漲價，要打擊囤積居奇、哄抬價格，要深入推進反壟斷、反不正當...

加速南海探油 陸十萬噸級深水半潛式產儲油平台將投產

大陸在南海海域的大氣田將投產，中新社旗下新媒體國是直通車報導，位於海南島東南，陵水海域的深海一號大氣田（陵水17-2），...

人民幣匯價進入6.3時代

人民幣兌美元中間價昨（28）日升破6.4元關口，創近三年新高，包括中間價、在岸市場、離岸市場，人民幣兌美元匯率已全面進入...

京東物流登港股 市值衝高

京東集團旗下京東物流昨（28）日在港交所上市，首日上漲3.32%，市值約港幣2,540.2億元（約新台幣9,200億元）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。