加速南海探油 陸十萬噸級深水半潛式產儲油平台將投產
大陸在南海海域的大氣田將投產，中新社旗下新媒體國是直通車報導，位於海南島東南，陵水海域的深海一號大氣田（陵水17-2），6月投產後，高峰年產氣量超過30億立方公尺，可滿足大灣區四分之一的民生用氣需求。
值得一提的是，深海一號大氣田是中國海洋石油集團興建的全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台。
深海一號整套生產裝備是在今年1月中旬從山東煙台啟程，航行1600多海里，抵達海南島東南陵水海域，進行深海大氣田海上繫泊、安裝和生產調試，計畫6月正式投產。
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