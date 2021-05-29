陸監管施壓 要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

5月1日向美國證交會（SEC）提交上市申請的大陸音頻平台喜馬拉雅，路透報導，大陸國家互聯網信息辦公室在內的監管機構已敦促喜馬拉雅撤回赴美上市計劃，並改在香港上市。此舉顯示中國政府進一步收緊對私營媒體及互聯網企業的管控。

「耳朵經濟」第一股喜馬拉雅成立9年，從最初的音頻愛好的分享平台，已發展覆蓋手機、智能音箱、車載等多個應用領域，MAU（月活躍用戶）達2.5億。

特別的是，喜馬拉雅很早就開始投入智慧生態的建設，香港經濟日報報導，2017年喜馬拉雅推出大陸全內容智能AI音箱——小雅，開始積極布局AI人工智慧領域，把握物聯網時代獲取信息的入口，開啟語音交互的新傳播時代。

此外，逐步加大對汽車、智能家居、智能音箱、智能穿戴等硬件終端的布局。隨著車聯網的爆發，車載市場開始成為在線音頻平台的主要發力方向。數據顯示，喜馬拉雅目前已經與阿里、百度、小米、華為等企業達成合作。此外，60多家車企也植入了喜馬拉雅的車載內容。數據方面，喜馬拉雅的物聯網及車載設備MAU（月活躍用戶）呈現出穩定上升趨勢，2021年第一季達到4830萬。

招股書顯示，騰訊、閱文、百度、小米、好未來、索尼音樂都是喜馬拉雅的戰略投資者。

喜馬拉雅5月1日赴美遞交上市申請，計劃5月底上市，集資目標5億至10億美元。不過，傳出大陸網信辦等監管介入下，上市計畫恐見風轉舵。