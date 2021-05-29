兩岸人物／王澤龍 24歲身價衝420億

根據富比世公布的2021年全球最年輕億萬富豪排行榜，24歲的王澤龍以15億美元（約新台幣420億元）位居第二，在他精準投資的背後，其實是有父親王德亮的身影。

每日經濟新聞報導，王澤龍的財富主要來自一家甘肅上市公司中核鈦白，該公司是大陸第二大鈦白粉生產業者，主要從事金紅石型鈦白粉的研發和產銷。一直以來，化工材料都是王澤龍鍾情的投資領域。

從大二開始，王澤龍便開始涉足投資圈，他並不是白手起家，在父親的護航之下，王澤龍在資本市場施展拳腳，2016年參與鈦白粉行業龍頭龍蟒佰利定向增發，斥資人民幣14億元持股9%，成為公司第四大股東。

三年後，王澤龍所持龍蟒佰利股份解禁，他隨即減持套現人民幣7億元。加上分紅及減持套現所得，王澤龍三年來從龍蟒佰利入袋逾人民幣12億元。

走對中核鈦白這步棋，無疑是讓王澤龍躋身全球最年輕富豪行列的最大推手。

2019年11月，前腳剛從龍蟒佰利大手筆減持套現，後腳果斷投入中核鈦白。最終王澤龍斥資人民幣16億元入主中核鈦白，成為第一大股東，持股比例27.1%。

王澤龍這波「騰籠換鳥」無疑是成功的，也成為他登上全球最年輕億萬富豪排行榜的關鍵力量。

在王澤龍入主中核鈦白後，公司管理階層也更年輕化。之前在基金公司任職的韓雨辰受王澤龍邀請，出任中核鈦白董秘，年僅26歲，成為A股市場上最年輕的董秘。

在中核鈦白的董事會中，有海外留學背景的副總裁潘旭翔和監事會主席王丹妮都只有29歲。

今年2月，王澤龍再次祭出大手筆，斥資人民幣1.25億元持股2.1%，躋身西部材料第三大股東。除了中核鈦白這類化工行業領域的投資外，王澤龍的投資版圖還擴大到影視行業。

年紀輕輕的王澤龍是天才少年還是有高人指點？他接受富比世中國採訪時坦言，投資龍蟒佰利是在父親王德亮授意下，做的第一個重大財務投資決策，也無疑是個成功案例。