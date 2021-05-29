兩岸人物／陳湖雄 靠小文具賺大錢

賣筆和辦公用品的文具製造商上海晨光文具，上市六年，累計分紅人民幣18億元；令人嘖嘖稱奇的是，晨光股利支付率38.76%，相當每賺100元，股東們就能分到近40元。

很難想像晨光靠著一支支人民幣2元的筆，就能撬動人民幣兆元級的辦公市場產值。

晨光文具總裁陳湖雄，出生在廣東汕頭農家，一家五口人只有半畝地，難以謀生。

陳湖雄初中畢業就輟學，被「底薪50、提成過百」的招人廣告吸引，當起業務員做文具銷售，與眾不同的是他不想挨家挨戶推銷，而是選中新華書店做直銷合作。1989年代的新華書店主營圖書和教輔，進口文具稀少，陳湖雄腦筋靈活，想到代理韓國和台灣的文具產品，批發給大陸各地的新華書店，他從推銷員到文具銷售代理，又做到文具品牌的大陸總代理，連續八年蟬聯銷售冠軍，且經手年貿易額做到人民幣二、三億元，賺進第一桶金。

1997年亞洲金融危機爆發，陳湖雄決定從純銷售變身為製造，他選定上海創業製筆工廠，取名晨光，跟上海老牌的製筆工廠英雄、永生等一較高低。幸運的是，晨光趕上經濟發展的好時機。

當年大陸製筆工廠，一支圓珠筆卡在關鍵的圓珠技術，陳湖雄對於文具生產還是個門外漢。創業起初，晨光第一批1萬套的筆，就出現筆頭鬆動，陳湖雄二話不說當場銷毀，還賠償客戶違約金。陳湖雄與專家熬了三個通宵，終於攻克筆頭關鍵技術，陳湖雄不惜到退休的老師傅家裡請託，助他一臂之力。

晨光文具如今已成為亞洲最大、世界第三的中性筆生產商，中性筆的產量一年就超過50億支。晨光2015年在上交所上市，股價以每年翻倍的速度飆升，六年來累計漲幅超過1,154%，最新市值人民幣845.8億元，陳湖雄也一躍成為身價上百億元的文具大王。

晨光近幾年已從傳統文具製造業，創新改造升級為文創產業，推出晨光生活館和九木雜物社，晨光一年能推出1,000件新品，也就是每天都有三款新產品被研發出來。2017年開始，晨光文具還與大英博物館、梵高、國粹京劇等文化IP進行跨界；2019年起，晨光文具與化妝品品牌瑪麗黛佳、日化品牌美加淨等品牌聯合推出眼影、護手霜及紙筆禮盒產品，跨界與美妝品牌合作。

晨光目前在1,600多城市，開出8.5萬多家店。 這個數量，比中國最大西式快餐華萊士1.2萬家、最大奶茶店蜜雪冰城7,000家、便利店之王「兩桶油」中石化和中石油的4.4萬家，全部加起來還要多。