人行連100日逆回購

今年以來，中國人民銀行（大陸央行）已連續100個交易日不間斷進行逆回購操作，本周為零投放、零回籠。分析師預計6月流動性壓力暫緩，但資金面也很難出現大幅寬鬆。

人行官網昨（28）日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式進行人民幣100億元逆回購操作。Wind數據顯示，本周（24日至28日），人行累計操作500億元逆回購，由於有500億元逆回購到期，因此本周零投放、零回籠。

中新經緯報導，今年以來，人行已連續100個交易日不間斷進行逆回購操作，3月1日至今，連續63個交易日每日只投放100億元的逆回購操作。

中信證券分析師明明認為，預計6月流動性壓力暫緩，但資金面也難現大幅寬鬆。地方專項債發行節奏較往年明顯放緩，預計6月政府債供給壓力不大；公共財政支出有望邊際加速，整體「支多收少」。

他指出，公開市場操作工具到期量較少，貨幣政策維持穩健，難以轉向寬鬆，因此人民幣有望持續升值，可能帶動外匯占款增加，但對銀行間流動性的整體影響有限。綜合而言，流動性壓力更多會在第3季或6月底顯現，預計6月整體壓力暫緩，但難言寬鬆。

川財證券指出，融資需求走弱，是當前銀行間流動性穩定偏鬆重要原因之一。