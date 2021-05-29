人民幣匯價進入6.3時代

人民幣兌美元中間價昨（28）日升破6.4元關口，創近三年新高，包括中間價、在岸市場、離岸市場，人民幣兌美元匯率已全面進入6.3元時代。

人民幣兌美元中間價昨升值172個基點，報6.3858，是2018年5月底以來新高。本周以來，人民幣兌美元中間價四連升，累計升值442個基點；在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙突破6.4元關口，均創近三年來新高。

在岸市場人民幣兌美元昨下午報收6.3654，升值104個基點；離岸市場盤中逼近突破6.36元關口。

去年5月28日，人民幣兌美元匯率中間價為7.1277，如今是6.3858，換句話說，人民幣一年來升值7,419個基點，升值逾10%。人民幣升值，老百姓手裡的錢越值錢，有利出國旅遊、購物、留學及進口企業，但出口業者會因此受到壓力。

近期人民幣升值也引發金融部門高度關注，七天內，國務院金融穩定發展委員會、人行、全國外匯市場自律機制工作會議罕見三次發聲，向市場喊話「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」。

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，結合近期官方對匯率的表態看，可以看出人行對人民幣匯率水準並不預設點位，而是更多交由市場決定，匯率彈性會進一步加大，只有市場存在過度交易慣性的時候，才會做適度的預期指引。

德商銀行駐新加坡高級經濟學家周浩認為，從人行角度來看，單方面的預期將使整個決策過程複雜化，考慮到出口至關重要的作用，升值將給整個經濟復甦帶來壓力，這意味人行認為必要時會採取進一步行動。

對於人民幣匯率後續走勢，中國外匯投資研究院院長譚雅玲也認為，未來一段時間內，人民幣匯率繼續大幅升值空間不大，本輪人民幣升值周期較長，自身也面臨修復壓力。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為，短期來看，人民幣兌美元的升值還會延續，但大幅度連續升值的可能性極小。因為自2020年5月以來，人民幣兌美元已升值約10%，這種升值不可持續。